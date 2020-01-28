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В Минздраве призвали перепроверять диагнозы онкобольным детям
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РИА Новости

В Минздраве призвали перепроверять диагнозы онкобольным детям

16:18 28.01.2020 (обновлено: 20:20 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденкокапельница в детской больнице
капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Регламент работы референс-центров необходимо утвердить, чтобы появилась возможность перепроверить онкологический диагноз, поставленный детям, сейчас ошибки встречаются у 3 пациентов из 10, заявил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, главный внештатный специалист - детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.
"Нужно утвердить регламент работы референс-центров. Минздрав издал приказ сейчас о работе в области морфологии. У нас в детской практике из 10 пациентов 3 ошибки... Мы договорились и сейчас взяли на себя полностью реферирование второго мнения всех пациентов детского профиля. Что такое 4,5 тысячи пациентов, мы можем, конечно, их полностью проверить", - сказал Румянцев на круглом столе в Совфеде об онкологических заболеваниях.
По его словам, уже за счет второго мнения можно добиться положительных результатов в лечении больных детей.
Румянцев отметил, что важно также создать детский регистр онкологических больных, чтобы каждый ребенок был в базе данных.
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Совет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФОбщество
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