ПАСЕ приняла резолюцию с критикой судебной реформы в Польше

В документе отмечается, что ПАСЕ сожалеет, что реформы судебной системы в различных аспектах не соответствуют европейским нормам и стандартам, потому что "подрывают и наносят большой урон независимости судебной системы и верховенству права в Польше". Авторы резолюции подчеркивают, что реформы в Польше делают судебную систему страны уязвимой к вмешательству и контролю со стороны исполнительной власти.

"Комитет призывает правительство страны пересмотреть пакет реформ и внести в него поправки, которые бы отвечали практикам и рекомендациям Совета Европы", - говорится в документе.

В резолюции также отмечается обеспокоенность ПАСЕ в связи со злоупотреблением дисциплинарными мерами в отношении судей в Польше, к которым могут быть причастны чиновники из министерства юстиции.

"Комитет отмечает, что обеспокоенность по поводу приверженности Польши принципу верховенства права оказывает влияние на всю Европу и не может рассматриваться исключительно как внутреннее дело Польши", - говорится в документе.

В Польше уже несколько лет продолжается спор вокруг судебной реформы. Многие наблюдатели в стране и за ее пределами считают, что правящая партия "Право и справедливость" (PiS) пытается подчинить себе судебную систему и ограничить ее независимость. Недавно парламентарии от PiS внесли в парламент очередные поправки в законодательство о судах и Верховном суде с целью "дисциплинировать судей, которые превышают свои полномочия". Это вызвало сильное недовольство как оппозиции, так и значительной части судейского сообщества.

Недавно нижней палатой парламента были приняты поправки в законы, касающиеся работы судов, Верховного суда и статуса судей.

В декабре минувшего года Верховный суд Польши распространил заявление, в котором говорится о том, что судебная реформа может спровоцировать выход Польши из Европейского союза.

Ранее польские власти провели судебную реформу, из-за которой стране грозят дисциплинарные меры Евросоюза. Так, вступивший в силу в июле 2017 года закон "О верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлять мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.

После установления судом ЕС нарушений государство должно в кратчайшие сроки выполнить решение. В тех случаях, когда ЕК считает, что страна не выполнила решение, она может подать новый иск с просьбой о введении денежных санкций.