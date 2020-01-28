Российские военные провели очередное патрулирование в Хасаке и Алеппо

Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия

© AP Photo / Baderkhan Ahmad Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Хасаке и Алеппо Сирии , сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Козджали – Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Керсан – Харфан – мост через реку Евфрат – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – восточная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Швайхет-Хазнави – северная окраина Мембидж – Зуб-Албин – Аджами в провинции Алеппо", - сказал он.

Боренков добавил, что российские военные также провели патрулирование по маршрутам: Камишлия – Дейруна-Ага – Бакароглу – Али-Коз – Али-Бадран – Кейль-Хасанук – Кирдум – Сурудж – Кирдум – Кейль-Хасанук – Али-Бадран – Али-Коз – Бакароглу – Дейруна-Ага – Камишлия; Камишлия – Мабрук – Айн-Иса в провинции Хасеке.