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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T20:03+0300
https://ria.ru/20200128/1563985909.html
Российские военные провели очередное патрулирование в Хасаке и Алеппо
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РИА Новости

Российские военные провели очередное патрулирование в Хасаке и Алеппо

20:03 28.01.2020
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© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинциях Хасаке и Алеппо Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Козджали – Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Керсан – Харфан – мост через реку Евфрат – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – восточная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Эль-Бира – Харуфия-Кебир – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – южная окраина Мембидж – Курд-Тахтани – Бозгёкли – Мешерфет-Эль-Буайр – Швайхет-Хазнави – северная окраина Мембидж – Зуб-Албин – Аджами в провинции Алеппо", - сказал он.
Боренков добавил, что российские военные также провели патрулирование по маршрутам: Камишлия – Дейруна-Ага – Бакароглу – Али-Коз – Али-Бадран – Кейль-Хасанук – Кирдум – Сурудж – Кирдум – Кейль-Хасанук – Али-Бадран – Али-Коз – Бакароглу – Дейруна-Ага – Камишлия; Камишлия – Мабрук – Айн-Иса в провинции Хасеке.
Он также отметил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес – аэродром Метрас – Челебия – аэродром Квайрес.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 04:33Война в Сирии
Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии
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Война в СирииЦентр по примирению в СирииВоенная полиция РоссииСирияРоссияАлеппоВ мире
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