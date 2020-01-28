Startmail оспорит в суде блокировку из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Заблокированный в РФ сервис StartMail, через который рассылали письма о Заблокированный в РФ сервис StartMail, через который рассылали письма о "минировании" , не видит оснований для блокировки и намерен оспорить это решение в суде, сервис также не регистрировался в реестре организаторов распространения информации и не получал обращений от властей РФ, говорится в сообщении компании.

Роскомнадзор 23 января сообщил, что на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com (Нидерланды) на территории РФ, поскольку через него осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов России в период с 28 ноября 2019 года. Роскомнадзор отмечал, что представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики.

Согласно сообщению Startmail, подписанному его главой Робертом Бинсом (Robert Beens), компания следует только законам Нидерландов . "Только если мы получим запрос от голландских судебных органов о передаче информации об одном из наших пользователей, мы попросим наших юристов проверить обоснованность запроса и определить, обязаны ли мы его выполнить. Мы не будем выполнять такие запросы, если мы не уверены, что запрос является юридически действительным. Мы не будем выполнять запросы от других органов власти, кроме властей Нидерландов. Если мы получим запрос от какого-либо иностранного правительства, мы откажемся выполнить его и вместо этого проинструктируем заявителя направить официальный запрос властям Нидерландов о взаимопомощи", - говорится в сообщении.

"Создание ложных террористических угроз является незаконной деятельностью в Нидерландах, и это противоречит условиям работы Startmail. Если российское правительство направит доказательства уголовного дела (например, угроз о фиктивных бомбах) в голландские органы и/или во внутреннюю службу по борьбе с злоупотреблениями Startmail, то StartMail проведет расследование и при необходимости примет меры против рассматриваемых учетных записей. Однако российское правительство не связывалось с нами по этому вопросу. Мы призываем российское правительство пересмотреть свою позицию и следовать установленным международным законам и юридическим процедурам вместо того, чтобы блокировать доступ и лишать российских граждан доступа к большей безопасности и конфиденциальности электронной почты", - отмечается в сообщении.

"Startmail связался с организацией по защите цифровых прав Роскомсвобода в Москве. Роскомсвобода будет оказывать юридическую помощь Startmail и оспаривать как внесение в реестр, так и блокировку почтового сервиса в Российской Федерации", - добавил Бинс.

Startmail также утверждает, что без ведома компании он был зарегистрирован в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.