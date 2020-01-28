ЕС активирует механизм гражданской защиты на фоне коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз активировал механизм гражданской защиты на фоне ситуации с коронавирусом, окажет поддержку вывозу граждан Евросоюза из Уханя в Европу, говорится в сообщениях Еврокомиссии.

"Поскольку вспышка коронавируса усиливается, был активирован Механизм гражданской защиты ЕС после запроса Франции о предоставлении консульской поддержки гражданам ЕС в китайском Ухане", - говорится в пресс-релизе.

"Будут задействовано два самолета для возвращения граждан ЕС из области Уханя в Европу", - говорится в Twitter ЕК.

As the #Coronavirus outbreak intensifies, the EU Civil Protection Mechanism has been activated on request from France.

Two planes will be mobilised to repatriate EU citizens from the Wuhan area to Europe.

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Overview of the outbreak with latest data ↓ pic.twitter.com/RmyLuyqUf2 — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 28 января 2020 г.

В релизе отмечается, что ЕС будет софинансировать "транспортные расходы самолетов", первый самолет должен вылететь из Франции в среду утром, а второй - позже на этой неделе.

Первичные данные говорят о том, что около 250 французских граждан будут доставлены первым самолетом, более 100 граждан Евросоюза из других стран полетят вторым самолетом. Граждане ЕС, находящиеся в регионе и желающие вернуться, все еще могут попросить об этом, говорится в релизе.

На этом этапе только здоровые граждане или граждане без симптомов заболевания будут иметь право воспользоваться этими перелетами, сообщает ЕК.