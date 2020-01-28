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ЕС активирует механизм гражданской защиты на фоне коронавируса
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РИА Новости

ЕС активирует механизм гражданской защиты на фоне коронавируса

19:52 28.01.2020 (обновлено: 20:15 28.01.2020)
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
БРЮССЕЛЬ, 28 янв – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз активировал механизм гражданской защиты на фоне ситуации с коронавирусом, окажет поддержку вывозу граждан Евросоюза из Уханя в Европу, говорится в сообщениях Еврокомиссии.
"Поскольку вспышка коронавируса усиливается, был активирован Механизм гражданской защиты ЕС после запроса Франции о предоставлении консульской поддержки гражданам ЕС в китайском Ухане", - говорится в пресс-релизе.
"Будут задействовано два самолета для возвращения граждан ЕС из области Уханя в Европу", - говорится в Twitter ЕК.
В релизе отмечается, что ЕС будет софинансировать "транспортные расходы самолетов", первый самолет должен вылететь из Франции в среду утром, а второй - позже на этой неделе.
Первичные данные говорят о том, что около 250 французских граждан будут доставлены первым самолетом, более 100 граждан Евросоюза из других стран полетят вторым самолетом. Граждане ЕС, находящиеся в регионе и желающие вернуться, все еще могут попросить об этом, говорится в релизе.
На этом этапе только здоровые граждане или граждане без симптомов заболевания будут иметь право воспользоваться этими перелетами, сообщает ЕК.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло во вторник более 4500 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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