В Челябинске родители пожаловались на концерт Элджея

"Челябинское УФАС России изучит распространяемую информацию на предмет наличия в ней сведений рекламного характера. В случае подтверждения, что такая информация является рекламой, она будет изучена специалистами антимонопольной службы на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе", - говорится в сообщении.