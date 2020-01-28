В Челябинске родители пожаловались на концерт Элджея

ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы изучит информацию о концерте рэпера Элджея в Челябинске, который запланирован на март, после жалоб родителей на несоответствие возрастной категории 16+, сообщила во вторник пресс-служба регионального УФАС.
В УФАС из регионального управления Роскомнадзора перенаправлено обращение депутата Ленинского избирательного округа, который сообщил о жалобах несовершеннолетних детей на анонсы концерта Элджея. Родители просят оказать содействие в его отмене, поскольку считают, что установленная возрастная категория 16+ "недопустима".
"Челябинское УФАС России изучит распространяемую информацию на предмет наличия в ней сведений рекламного характера. В случае подтверждения, что такая информация является рекламой, она будет изучена специалистами антимонопольной службы на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе", - говорится в сообщении.
При этом в УФАС отметили, что в полномочия антимонопольных органов не входит принятие решений о запрете концертов или правовая оценка проводимых развлекательных мероприятий.
В пресс-службе министерства культуры региона РИА Новости не смогли прокомментировать информацию о предстоящем концерте.
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