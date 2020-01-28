Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

По предварительным данным, вечером во вторник на автодороге "Владимир - Старково" водитель автобуса Fiat Ducato, перевозивший 13 рабочих, из-за снегопада съехал с дороги, автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП четыре пассажира автобуса получили незначительные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены без назначения лечения", - говорится в сообщении.