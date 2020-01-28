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США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
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РИА Новости

США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов

19:42 28.01.2020
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileГенеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко
Генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко
© AP Photo / Charles Dharapak, File
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. США за последние годы потратили на помощь Афганистану почти 137 миллиардов долларов, сообщил генеральный инспектор по восстановлению этой страны Джон Сопко.
"По состоянию на 31 декабря (2019 года) цифра составляет 136,97 миллиарда (долларов)", - заявил Сопко, выступая на слушаниях в палате представителей.
Он не уточнил, за какой срок была потрачена эта сумма.
Говоря о ситуации в Афганистане в целом, Сопко констатировал, что она не становится лучше: экономика страны, несмотря на помощь США, по-прежнему "крайне слаба", вооруженный конфликт продолжается, а производство наркотиков растет.
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Офис независимого генерального инспектора по восстановлению Афганистана был создан в 2008 году. В его задачу входит аудиторский контроль за использованием средств, выделяемых стране. В эти суммы не входят средства, которые идут на содержание контингента США в Афганистане.
В свою очередь конгрессмен Томас Мэсси напомнил, что по данным на 2015 год было потрачено 113 миллиардов долларов, на 2017 год – 121 миллиард, на 2019 год – около 132 миллиардов.
"Просто к сведению: (ежегодный) бюджет США на (строительство) мостов и дорог составляет 50-60 миллиардов. Мы могли бы увеличить вдвое бюджет на нашу национальную инфраструктуру в течение 2-3 лет за счет того, что мы потратили на Афганистан", - сказал он.
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