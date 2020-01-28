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В МВД рассказали о новых российских паспортах
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РИА Новости

В МВД рассказали о новых российских паспортах

19:41 28.01.2020 (обновлено: 20:25 28.01.2020)
73219
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Казакова рассказала, что новый электронный документ будет напоминать банковскую карту, в которую будет вшит чип, как на загранпаспорте.
"Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться", — пояснила специалист.
Она добавила, что чип будет содержать отпечатки пальцев, фотографию, данные о месте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские права.
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МВД пока работает над новым документом, поэтому сроки отказа от нынешних паспортов не определены. Переход на новое удостоверение личности будет постепенным.
"Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи", — отметила Казакова.

Внедрение электронных паспортов

Летом прошлого года правительство решило ускорить внедрение электронных паспортов в России. По словам тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, к 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности.
Медведев заявил, что электронный паспорт может представлять из себя пластиковую карту с чипом, а также мобильное приложение в смартфоне, а переход на новый тип документа должен быть удобным. Обычные удостоверения личности продолжат действовать до конца срока замены.
Генетический паспорт
25 апреля 2019, 08:00РИА Наука
В России появятся генетические паспорта. Кому их выдадут и что внутри
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Обсудить 12
Валентина КазаковаМВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Очередная обдираловка.
28 января, 20:08
Ю.Юрий .
48001210
Идея не плохая, пластик всегда удобен. Вопрос лишь в том, сколько это обойдётся налогоплательщикам и главное, как обеспечат сохранность информации. На фото вижу даты, срок действия 10 лет?! 25 и 45 лет замена паспорта. Хотят снова на пошлинах зарабатывать каждые 10 лет, или что?!
28 января, 19:57
А Александр Зайцев
37311115
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