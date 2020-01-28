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Член донского парламента рассказал о погибшем депутате Алабушеве
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РИА Новости

Член донского парламента рассказал о погибшем депутате Алабушеве

19:38 28.01.2020
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© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"Андрей Алабушев
Андрей Алабушев
© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев, найденный во вторник погибшим вместе с супругой, сумел выстроить и сохранить целую школу в семеноводстве, сообщил РИА Новости председатель комитета регионального парламента по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.
Тела Алабушева и его супруги были обнаружены во вторник в их доме в Зернограде. По предварительным данным следствия, на телах убитых обнаружены рубленые раны. Возбуждено уголовное дело.
По словам Василенко, Алабушев всю жизнь посвятил сельскохозяйственной науке. Он добавил, что последние 20 лет депутат возглавлял институт зерновых культур, который является лидером на юге страны в семеноводстве.
"Он выстроил целую научную селекционную школу в семеноводстве… Смог сохранить традиции, и теперь там много молодых ученых, большой потенциал", - сказал собеседник агентства. По его мнению, гибель Алабушева – это настоящая трагедия для научного мира.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции "Единая Россия". Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко".
Андрей Алабушев
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