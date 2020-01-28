Вышел трейлер фильма "Искусство ограбления" с Миком Джаггером

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Сеть выложили трейлер фильма "Искусство ограбления" в жанре "нео-нуар" с Миком Джаггером, сообщает Artnet.
Фронтмен Rolling Stones сыграл богатого и коварного арт-дилера Джозефа Кэссиди. В роли арт-критика Джеймса Фигераса – Клас Банг, а его пассии Беренис Холлис – Элизабет Дебики. Режиссером выступил Джузеппе Капотонди.
Кэссиди предлагает арт-критику сделку: возможность взять интервью у известного художника-затворника Джерома Дебни, которому покровительствует персонаж Джаггера в обмен на его работу. Но проблема в том, что тот держит все свои картины под замком, и никто их не видел последние пять десятков лет.
Мик Джаггер в белом пиджаке и разноцветной блузе смотрится в трейлере очень органично, хотя это его первая роль в кино после психологической драмы "Побег с Елисейских полей" (2001).
Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале 6 сентября 2019 года.
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