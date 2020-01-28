Вышел трейлер фильма "Искусство ограбления" с Миком Джаггером

Кэссиди предлагает арт-критику сделку: возможность взять интервью у известного художника-затворника Джерома Дебни, которому покровительствует персонаж Джаггера в обмен на его работу. Но проблема в том, что тот держит все свои картины под замком, и никто их не видел последние пять десятков лет.