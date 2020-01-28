Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T19:29+0300
https://ria.ru/20200128/1563985028.html
Богданов встретился с новым послом США
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов встретился с новым послом США

19:29 28.01.2020
217
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с новым послом США в РФ Джоном Салливаном ситуацию в Ливии и взаимодействие по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, говорится в сообщении МИД РФ.
До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
"В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение положения в Ливии и перспектив российско-американского взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Севере Африки", - отмечается в сообщении.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Вчера, 18:47
Эрдоган не рассчитывает на скорое окончание ливийского кризиса
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
201220
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииДжон СалливанМихаил БогдановМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Заседание Совета ЛАГ
Совет ЛАГ проведет экстренное заседание по "сделке века"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев хочет обновить торговую часть соглашения об ассоциации с ЕС
Заседание зимней сессии ПАСЕ во французском Страсбурге
ПАСЕ приняла резолюцию с критикой судебной реформы в Польше
Здание посольства Нидерландов в Москве
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой не исключил участия России во встрече глав МИД Совета Европы
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Политолог прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
Премьер Крыма назвал смешными новые санкции Евросоюза
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский рассказал Миятович о ситуации со Sputnik Эстония
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
В ЛАГ назвали условие успеха "сделки века"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело саратовского рыбака нашли в Волге спустя десять дней
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
Россия и Молдавия договорились активизировать диалог на уровне МИД
Страны мира. Боливия
СМИ сообщили о тринадцати погибших в ДТП с автобусом в Боливии
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Пентагон не понимает, почему КНДР не сдержала обещание о "сюрпризе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
Лента новостейМолния