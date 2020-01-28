Богданов встретился с новым послом США

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с новым послом США в РФ Джоном Салливаном ситуацию в Ливии и взаимодействие по преодолению кризисов на Ближнем Востоке и Севере Африки, говорится в сообщении МИД РФ

До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.

"В ходе беседы состоялось обстоятельное обсуждение положения в Ливии и перспектив российско-американского взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и Севере Африки", - отмечается в сообщении.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.