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Премьер Крыма назвал смешными новые санкции Евросоюза
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РИА Новости

Премьер Крыма назвал смешными новые санкции Евросоюза

19:37 28.01.2020
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© Фото : портал Правительства Республики КрымПремьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
© Фото : портал Правительства Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк назвал смешными новые санкции со стороны Евросоюза, и в то же время печальным процессом.
Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году, свидетельствуют материалы Совета. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе. В список попали в том числе Гоцанюк, а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
"После воссоединения Крыма с Россией прошло уже почти шесть лет. Говорить о санкциях, мягко говоря, смешно и в то же время печально. Но громоздкая машина евробюрократии запущена, ей непросто сойти с заданного пути. Европейский истеблишмент пытается получить политические дивиденды, забывая, что русофобия убыточна по своей сути. И результат не заставит себя ждать. Поэтому Европа может оказаться в западне, которую так искусно готовила для нашей страны", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.
При этом премьер подчеркнул, что с иронией воспринял новость о включении в индивидуальный санкционный список ЕС.
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"Искренне рад оказаться в компании достойных людей, которые в силу своих возможностей способствуют развитию полуострова, отстаивают интересы жителей Крыма и Севастополя, наши законные права и свободы", - подчеркнул Гоцанюк.
По его словам, крымчане сделали свой исторический выбор и к "ужасу европейских коллег" не жалеют об этом.
"Меня не интересуют поездки в страны ЕС. Я и моя семья никогда не связывали свою жизнь и судьбу ни с какой другой страной, кроме нашей исторической родины – России и любимого Крыма", - подчеркнул премьер.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

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Михаил РазвожаевСанкции в отношении РоссииЕвросоюзСевастопольПолитикаЮрий Гоцанюк
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