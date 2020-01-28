Тело саратовского рыбака нашли в Волге спустя десять дней

По предварительным данным, 19 января 50-летний житель Саратова направился на рыбалку на Волгу в районе СНТ "Южный факел" в поселке Иволгино, после чего домой не вернулся и на связь с родственниками не выходил. Его супруга обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа.