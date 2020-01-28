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Тело саратовского рыбака нашли в Волге спустя десять дней
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РИА Новости

Тело саратовского рыбака нашли в Волге спустя десять дней

19:28 28.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Водолазы во вторник нашли в реке Волге тело жителя Саратова, который 10 дней назад ушел на рыбалку и не вернулся, сообщило областное управление СК РФ.
По предварительным данным, 19 января 50-летний житель Саратова направился на рыбалку на Волгу в районе СНТ "Южный факел" в поселке Иволгино, после чего домой не вернулся и на связь с родственниками не выходил. Его супруга обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа.
"Сотрудники полиции к проведению поисковых мероприятий подключили специалистов областной службы спасения, которые при помощи специального снаряжения обследовали участок водоема, где рыбачил мужчина. 28 января 2020 года в ходе поисковых мероприятий неподалеку от улицы Факельной СНТ "Южный факел" его тело было обнаружено в водоеме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что признаки насильственной смерти на теле погибшего не обнаружены.
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Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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