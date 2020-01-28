Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Рак грудной железы у мужчин встречается намного реже, чем у женщин, но пациентам из группы риска следует регулярно проводить самодиагностику. Об этом агентству "Москва" рассказала заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы филиала № 1 в "Маммологическом центре" столичного департамента здравоохранения Нэлли Федянина.
Врач отметила, что симптомы злокачественных новообразований груди у мужчин и женщин не отличаются. Так, при наличии плотных узловых образований, утолщения кожи, втяжения соска и кровянистых выделений из него следует обращаться к врачу.
"Алгоритм обследования пациентов при подозрении на рак грудной железы включает клинический осмотр и лучевые методы диагностики", — пояснила Федянина.
По ее словам, в группу риска входят мужчины старше 65 лет, имеющие родственников, у которых был рак грудной или молочной железы. Кроме того, угрозе подвержены те, у кого есть мутации в генах BRCA 1,2, а также пациенты, перенесшие лучевую терапию на передней грудной стенке.
Врач посоветовала для профилактики рака грудной железы регулярно заниматься спортом, следить за массой тела, отказаться от алкоголя и лечить болезни внутренних органов.
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