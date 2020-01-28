Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин

Врач отметила, что симптомы злокачественных новообразований груди у мужчин и женщин не отличаются. Так, при наличии плотных узловых образований, утолщения кожи, втяжения соска и кровянистых выделений из него следует обращаться к врачу.

По ее словам, в группу риска входят мужчины старше 65 лет, имеющие родственников, у которых был рак грудной или молочной железы. Кроме того, угрозе подвержены те, у кого есть мутации в генах BRCA 1,2, а также пациенты, перенесшие лучевую терапию на передней грудной стенке.