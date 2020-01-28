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В Воронеже рассказали о состоянии пациентов, прибывших из Китая с ОРВИ
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РИА Новости

В Воронеже рассказали о состоянии пациентов, прибывших из Китая с ОРВИ

19:25 28.01.2020
61338
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / ВоронежВоронеж
Воронеж
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Воронеж
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Состояние одного из пациентов, госпитализированных в Воронеже с признаками ОРВИ после поездки в Китай, оценивается как удовлетворительное, второго - средней тяжести, сообщил во вторник журналистам руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.
Ранее сообщалось, что 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах региона, пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус.
По данным областного правительства, при госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты - специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников.
"Состояние ближе к удовлетворительному пациента 1985 года рождения, и средней тяжести - у женщины 1965 года рождения", - сказал Щукин.
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По его словам, медики взяли у заболевших четыре анализа, в том числе "для исключения коронавируса", направив их также в Москву и Новосибирск.
Щукин добавил, что пациентов разместили в боксах инфекционного отделения Воронежской областной детской клинической больницы №2, поскольку там есть специальные боксы, которые "полностью препятствуют распространению инфекции".
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. Вирус распространился за пределы КНР. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших достигло 4,5 тысячи человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц.
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Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
57614935
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыАлександр ЩукинКитайВоронежУханьОбщество
Популярные комментарии
Зачем они туда едут , что бы привести эту заразу ? Наняли что ли их ?
28 января, 22:19
Василий Алибабаевич
1903003
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