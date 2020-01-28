В Воронеже рассказали о состоянии пациентов, прибывших из Китая с ОРВИ

ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Состояние одного из пациентов, госпитализированных в Состояние одного из пациентов, госпитализированных в Воронеже с признаками ОРВИ после поездки в Китай , оценивается как удовлетворительное, второго - средней тяжести, сообщил во вторник журналистам руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.

Ранее сообщалось, что 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ, недавно вернувшиеся из КНР - 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах региона, пациентов госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным областного правительства, при госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты - специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников.

"Состояние ближе к удовлетворительному пациента 1985 года рождения, и средней тяжести - у женщины 1965 года рождения", - сказал Щукин.

По его словам, медики взяли у заболевших четыре анализа, в том числе "для исключения коронавируса", направив их также в Москву и Новосибирск.

Щукин добавил, что пациентов разместили в боксах инфекционного отделения Воронежской областной детской клинической больницы №2, поскольку там есть специальные боксы, которые "полностью препятствуют распространению инфекции".