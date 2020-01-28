Совет ЛАГ проведет экстренное заседание по "сделке века"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века", заявил РИА Новости помощник генерального секретаря ЛАГ Хоссам Заки.
Ранее посол Палестины в Каире Дияь Аллох потребовал экстренного созыва Совета ЛАГ для противодействия "сделке века", продвигаемой администрацией США.
"Совет ЛАГ соберется на экстренное заседание в субботу для противодействия "ближневосточной сделке века", - сообщил Заки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трёх лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.