В Госдуму внесут проект об обеспечении врачей служебным жильем

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы намерены в ближайшее время внести в нижнюю палату парламента законопроект об обеспечении врачей служебным жильем в регионах, сообщила соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал немедленно заняться решением жилищной проблемы врачей и фельдшеров.
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Мы сейчас внесем, возможно, вместе с Неверовым (Сергеем, главой фракции "Единая Россия" - ред.) и Морозовым (Дмитрием, главой комитета Госдумы по охране здоровья - ред.) во исполнение послания президента по служебному жилью для медиков. В послании президента было о том, чтобы обеспечить их жильем, потому что кто поедет в тьмутаракань, если там жить негде.
По ее словам, в законопроекте точно воспроизводится поручение президента о необходимости обеспечения врачей служебными жилыми помещениями.
"Причем мы не писали о социальном найме, потому что через 10 лет работы они (власти - ред.) могут поставить вопрос об исключении этого жилого помещения... А некоторые (граждане - ред.) не захотят (оформлять его - ред.) в собственность, потому что как только возникает собственность, возникает взнос на капремонт, возникает страхование, возникает налог исходя из кадастровой стоимости", - сказала Хованская на встрече с общественниками во вторник.
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