Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T19:07+0300
https://ria.ru/20200128/1563984301.html
В Госдуму внесут проект об обеспечении врачей служебным жильем
https://cdn23.img.ria.ru/images/155060/86/1550608672_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_c6535c2820e6ee7929ef7822040d6e83.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесут проект об обеспечении врачей служебным жильем

18:44 28.01.2020 (обновлено: 19:07 28.01.2020)
133
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы намерены в ближайшее время внести в нижнюю палату парламента законопроект об обеспечении врачей служебным жильем в регионах, сообщила соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал немедленно заняться решением жилищной проблемы врачей и фельдшеров.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
26 августа 2019, 12:15
В Госдуме выступили за увеличение базовой части зарплат медиков

Мы сейчас внесем, возможно, вместе с Неверовым (Сергеем, главой фракции "Единая Россия" - ред.) и Морозовым (Дмитрием, главой комитета Госдумы по охране здоровья - ред.) во исполнение послания президента по служебному жилью для медиков. В послании президента было о том, чтобы обеспечить их жильем, потому что кто поедет в тьмутаракань, если там жить негде.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.
Галина Хованская
глава комитета Госдумы по ЖКХ
По ее словам, в законопроекте точно воспроизводится поручение президента о необходимости обеспечения врачей служебными жилыми помещениями.
"Причем мы не писали о социальном найме, потому что через 10 лет работы они (власти - ред.) могут поставить вопрос об исключении этого жилого помещения... А некоторые (граждане - ред.) не захотят (оформлять его - ред.) в собственность, потому что как только возникает собственность, возникает взнос на капремонт, возникает страхование, возникает налог исходя из кадастровой стоимости", - сказала Хованская на встрече с общественниками во вторник.
Банкноты номиналом 5000 рублей
27 ноября 2019, 16:21
"Медицинская" ипотека во Владимирской области станет доступнее
502002
Обсудить 1
Галина ХованскаяВладимир ПутинГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Защита Соколова будет просить повторную экспертизу на вменяемость
Работа железнодорожного вокзала Екатеринбурга
Депутат оценил идею РЖД сообщать о медобразовании при покупке билета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
Мишустин и Хуснуллин вошли в Совет по развитию местного самоуправления
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин сменил главу аналитического центра при правительстве
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Школьная столовая
Родители смогут оценивать качество питания детей в подмосковных школах
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон об избрании УК для ведомственного жилья
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Путин поет Blueberry Hill. Архивные кадры. 2010 год
Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх попросил сенаторов защитить россиян от утечки личных данных
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории призвал Сербскую церковь к диалогу
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Татьяна Голикова
Голикова назвала принятые против коронавируса меры действенными
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Эксперт обвинил Эстонию в "примазывании" к юбилею открытия Антарктиды
Юрий Цветков
Российским портам рекомендовали усилить контроль из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40"Исчезнувшая" в Мексике Наталья Андрейченко пожаловалась на критику
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
Лента новостейМолния