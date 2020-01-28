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Политолог прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне
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РИА Новости

Политолог прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне

19:04 28.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением, в том числе по минским соглашениям, будет затруднен после его слов о роли СССР во Второй мировой войне, считает директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны. По его словам, Польша и польский народ первыми почувствовали на себе "сговор тоталитарных режимов", что привело к началу войны и позволило нацистам "запустить смертоносный маховик Холокоста". Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле категорически не согласны Зеленского о "виновности" СССР в начале Второй мировой войны.
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"Меня, конечно, покоробило это заявление Зеленского, и я понимаю, что вести диалог с представителями команды Зеленского о каких-либо договоренностях, в том числе по минским соглашениям или по каким-то другим, будет довольно затруднительно – как сидеть напротив предателя и формулировать позиции о тех или иных наших интересах?" - сказал Чеснаков в эфире "Вести ФМ".
Он напомнил, что Зеленский позиционировал себя как кандидат в президенты, который может объединить Украину, а сейчас он продолжает ее разъединять. "Одним своим заявлением в Польше он фактически унизил огромное количество людей, живущих на Украине, которые воспринимают себя наследниками победителей. Теперь Зеленский плюнул им в душу", - считает Чеснаков.
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"Я думаю, что мы в самом начале этих "войн памяти" и еще неоднократно будем сталкиваться с тем, что по-другому пытаются переписать историю, вычеркнуть Советский Союз", - сказал политолог. По его мнению, эта "война исторических нарративов" будет иметь большое значение для международных отношений в ближайшие несколько лет, причем касаться она будет не только Второй мировой войны, но и других событий.
"Я вообще считаю, что мы входим в очень тяжелый период, когда много будет эмоций, пересмотров, много может быть жестких столкновений между странами и группами стран, потому что в ходе смены поколений в некоторых странах происходит и смена ценностей", - отметил Чеснаков. При этом политолог подчеркнул, что есть ценности, "которые лучше не пересматривать".
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Владимир ЗеленскийАлексей ЧеснаковДмитрий ПесковРоссияВ мире
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