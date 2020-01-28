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В Энгельсе у прибывшего из Китая пациента не нашли коронавирус
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РИА Новости

В Энгельсе у прибывшего из Китая пациента не нашли коронавирус

18:57 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. У пациента больницы в городе Энгельс Саратовской области, прибывшего с признаками ОРВИ из Китая, при обследовании не выявлена новая коронавирусная инфекция, сообщило во вторник областное управление Роспотребнадзора.
Ранее в областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в январе в Саратове за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилась девушка, прибывшая из КНР, но обследование на коронавирус дало отрицательный результат. Источник в экстренных службах региона РИА Новости сообщил, что пациентка является гражданкой Китая, которая учится в Саратове.
"Организовано обследование двух больных с симптомами ОРВИ, прибывших из КНР и обратившихся в январе за медицинской помощью в городах Саратов и Энгельс... Клинический материал от больных доставлен в город Новосибирск для проведения исследований на наличие РНК коронавируса 2019-nCoV, результаты отрицательные", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор призывает жителей Саратовской области воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, а возвращающимся из КНР рекомендует при появлении в течение 14 дней признаков ОРВИ обращаться за медицинской помощью и информировать врачей о пребывании в Китае.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорЭнгельсСаратовская областьКитайПроисшествия
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