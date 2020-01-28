Аксенов пообещал содействие в развитии парка львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в функционировании парка львов "Тайган" , в том числе в вопросах его дальнейшего развития.

В декабре 2019 года Белогорский районный суд Крыма принял два решения о приостановке на месяц деятельности парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия вакцинации у животных. Позже он заявил, что решил оставить "Тайган" закрытым на неопределенное время, хотя действие решения суда о приостановке деятельности истекло. На прошлой неделе Минэкономразвития РФ сообщило, что руководство крымского сафари-парка львов "Тайган" подтвердило намерение устранить выявленные нарушения и привести документы в соответствие с нормами законодательства России.

"Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.

Аксенов отметил, что единая позиция по функционированию парка львов "Тайган" выработана. Согласована дорожная карта по устранению выявленных нарушений. Данный вопрос обсуждался на рабочей встрече в крымском правительстве с участием владельца зверинца Олега Зубкова

"Если требуется мое участие или координация с федеральными органами власти, я помогу. Если есть спорные вопросы, смело набирайте, номер телефона у вас есть", – сказал Аксенов.

При этом Зубков подчеркнул, что полное понимание с республиканскими органами власти достигнуто, реальные сроки устранения нарушений определены, все необходимые документы подготовлены.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Андрей Рюмшин сообщил, что по поручению главы республики была создана рабочая группа, по каждому пункту протокола есть сроки, закреплены ответственные.