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Аксенов пообещал содействие в развитии парка львов "Тайган"
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РИА Новости

Аксенов пообещал содействие в развитии парка львов "Тайган"

18:55 28.01.2020 (обновлено: 18:56 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосетители и львы в крымском сафари-парке "Тайган"
Посетители и львы в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал содействие в функционировании парка львов "Тайган", в том числе в вопросах его дальнейшего развития.
В декабре 2019 года Белогорский районный суд Крыма принял два решения о приостановке на месяц деятельности парка львов из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных и отсутствия вакцинации у животных. Позже он заявил, что решил оставить "Тайган" закрытым на неопределенное время, хотя действие решения суда о приостановке деятельности истекло. На прошлой неделе Минэкономразвития РФ сообщило, что руководство крымского сафари-парка львов "Тайган" подтвердило намерение устранить выявленные нарушения и привести документы в соответствие с нормами законодательства России.
"Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие. Инвестиционный совет Республики Крым рассмотрит предложения, в том числе по развитию парка", - сказал Аксенов, слова которого приводит его пресс-служба.
Аксенов отметил, что единая позиция по функционированию парка львов "Тайган" выработана. Согласована дорожная карта по устранению выявленных нарушений. Данный вопрос обсуждался на рабочей встрече в крымском правительстве с участием владельца зверинца Олега Зубкова.
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"Если требуется мое участие или координация с федеральными органами власти, я помогу. Если есть спорные вопросы, смело набирайте, номер телефона у вас есть", – сказал Аксенов.
При этом Зубков подчеркнул, что полное понимание с республиканскими органами власти достигнуто, реальные сроки устранения нарушений определены, все необходимые документы подготовлены.
В свою очередь вице-премьер крымского правительства Андрей Рюмшин сообщил, что по поручению главы республики была создана рабочая группа, по каждому пункту протокола есть сроки, закреплены ответственные.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Посетители и львы в крымском сафари-парке Тайган
18 декабря 2019, 14:14
В Крыму назвали условия возобновления работы парка львов "Тайган"
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковСергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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