Толстой не исключил участия России во встрече глав МИД Совета Европы

СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что российская делегация могла бы принять участие во встрече комитета министров иностранных дел Совета Европы , если грузинская сторона извинится за инцидент с депутатом РФ Сергеем Гавриловым летом прошлого года.

Во вторник, выступая в ПАСЕ, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия примет российскую делегацию в мае на мероприятиях по линии Совета Европы, даже несмотря на посещение некоторыми ее членами Абхазии и Южной Осетии.

В Тбилиси 14-15 мая пройдёт совещание комитета министров совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров

"Это встреча министров иностранных дел. Я думаю, что если грузинская сторона извинится за инцидент, который произошёл с депутатом Государственной Думы Гавриловым, такое возможно, но решение будет принимать министр иностранных дел России и президент России, который у нас определяет внешнюю политику", - сказал Толстой журналистам.

"Я лично думаю, что сначала извиняются, а потом едем в гости. Нельзя ехать в гости в страну, где воинствующие гопники бьют депутата парламента бутылкой по голове. Мы ждём от наших грузинских коллег, что они извинятся", - добавил он.

Летом этого года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.