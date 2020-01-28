Толстой не исключил участия России во встрече глав МИД Совета Европы

СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что российская делегация могла бы принять участие во встрече комитета министров иностранных дел Совета Европы, если грузинская сторона извинится за инцидент с депутатом РФ Сергеем Гавриловым летом прошлого года.
Во вторник, выступая в ПАСЕ, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия примет российскую делегацию в мае на мероприятиях по линии Совета Европы, даже несмотря на посещение некоторыми ее членами Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси 14-15 мая пройдёт совещание комитета министров совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это встреча министров иностранных дел. Я думаю, что если грузинская сторона извинится за инцидент, который произошёл с депутатом Государственной Думы Гавриловым, такое возможно, но решение будет принимать министр иностранных дел России и президент России, который у нас определяет внешнюю политику", - сказал Толстой журналистам.
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"Я лично думаю, что сначала извиняются, а потом едем в гости. Нельзя ехать в гости в страну, где воинствующие гопники бьют депутата парламента бутылкой по голове. Мы ждём от наших грузинских коллег, что они извинятся", - добавил он.
Летом этого года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.