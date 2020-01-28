Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T18:52+0300
https://ria.ru/20200128/1563983889.html
Толстой не исключил участия России во встрече глав МИД Совета Европы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156393/59/1563935931_0:23:3214:1830_1036x0_80_0_0_84017cbe5773ae2cd44e30b32f637946.jpg
РИА Новости

Толстой не исключил участия России во встрече глав МИД Совета Европы

18:52 28.01.2020
374
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что российская делегация могла бы принять участие во встрече комитета министров иностранных дел Совета Европы, если грузинская сторона извинится за инцидент с депутатом РФ Сергеем Гавриловым летом прошлого года.
Во вторник, выступая в ПАСЕ, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия примет российскую делегацию в мае на мероприятиях по линии Совета Европы, даже несмотря на посещение некоторыми ее членами Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси 14-15 мая пройдёт совещание комитета министров совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это встреча министров иностранных дел. Я думаю, что если грузинская сторона извинится за инцидент, который произошёл с депутатом Государственной Думы Гавриловым, такое возможно, но решение будет принимать министр иностранных дел России и президент России, который у нас определяет внешнюю политику", - сказал Толстой журналистам.
Здание Совета Европы
15 января, 14:09
Комиссия СЕ готова содействовать России в изменении Конституции
"Я лично думаю, что сначала извиняются, а потом едем в гости. Нельзя ехать в гости в страну, где воинствующие гопники бьют депутата парламента бутылкой по голове. Мы ждём от наших грузинских коллег, что они извинятся", - добавил он.
Летом этого года инцидент с депутатом Госдумы, президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Вчера, 15:18
Грузия готова принять российскую делегацию на мероприятиях по линии СЕ
Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
1101004
Обсудить 2
Петр ТолстойСергей ЛавровСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Здание посольства Нидерландов в Москве
Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев хочет обновить торговую часть соглашения об ассоциации с ЕС
Заседание зимней сессии ПАСЕ во французском Страсбурге
ПАСЕ приняла резолюцию с критикой судебной реформы в Польше
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Политолог прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский рассказал Миятович о ситуации со Sputnik Эстония
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал избрание Толстого вице-президентом ПАСЕ
Белоярская АЭС в Свердловской области
Эксперт рассказал о важном шаге в развитии атомной энергетики России
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов встретился с новым послом США
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Пентагон не понимает, почему КНДР не сдержала обещание о "сюрпризе"
Заседание Совета ЛАГ
Совет ЛАГ проведет экстренное заседание по "сделке века"
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине
Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк
Премьер Крыма назвал смешными новые санкции Евросоюза
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
Россия и Молдавия договорились активизировать диалог на уровне МИД
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния