В Албании опровергли сообщения о росте производства марихуаны на 1200%

Итальянский гостелеканал ранее сообщил, что объем выращенной наркотической конопли в Албании в последнее время "вырос в 12 раз, или на 1200%". Согласно приведенным данным в албанских горах действует около 100 тысяч наркотических плантаций. Представители итальянской прокуратуры в телевизионном сюжете назвали Албанию "одним из крупнейших мировых производителей марихуаны".

Крупнейшую военно-полицейскую операцию против владельцев плантаций конопли и наркоторговцев власти Албании провели в июне 2014 года, когда в деревне Лазарат на юге страны с применением военной техники и жертвами с обеих сторон с боем взяли и уничтожили 102 тонны готовой наркотической продукции и 530 тысяч растений. С тех пор "война с марихуаной" ведется с переменным успехом при помощи финансовой полиции Италии, которая наблюдает за незаконными плантациями с самолетов, и поддержки правоохранительных органов других государств. Однако объемы задержанной на албанских границах вывозимой конопли в 2019 и 2020 годах году по-прежнему измеряются тоннами.