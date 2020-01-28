В Албании опровергли сообщения о росте производства марихуаны на 1200%

Итальянский гостелеканал ранее сообщил, что объем выращенной наркотической конопли в Албании в последнее время "вырос в 12 раз, или на 1200%". Согласно приведенным данным в албанских горах действует около 100 тысяч наркотических плантаций. Представители итальянской прокуратуры в телевизионном сюжете назвали Албанию "одним из крупнейших мировых производителей марихуаны".
"Это позор для журналистов, не имеющий никакого отношения к реальности и данным мониторинга Guardia di Finanza (финансовой полиции Италии)! Желаю, чтобы наши замечательные партнеры сообщили правду сами, не теряя времени", - написал албанский премьер в Twitter.
В сентябре 2019 года суд в Тиране приговорил к трем годам условного срока экс-главу МВД Саимира Тахири за связь с наркомафией. Посольство США в Албании в своем сообщении назвало приговор "разочаровывающим ввиду серьезности обвинений".
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Нынешний глава албанского МВД Сандер Лешай еще в мае прошлого года призвал полицию страны искоренить марихуану в Албании до середины июня, но наркобизнес остается одной из главных проблем страны.
Крупнейшую военно-полицейскую операцию против владельцев плантаций конопли и наркоторговцев власти Албании провели в июне 2014 года, когда в деревне Лазарат на юге страны с применением военной техники и жертвами с обеих сторон с боем взяли и уничтожили 102 тонны готовой наркотической продукции и 530 тысяч растений. С тех пор "война с марихуаной" ведется с переменным успехом при помощи финансовой полиции Италии, которая наблюдает за незаконными плантациями с самолетов, и поддержки правоохранительных органов других государств. Однако объемы задержанной на албанских границах вывозимой конопли в 2019 и 2020 годах году по-прежнему измеряются тоннами.
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