Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посольство Нидерландов подтвердило РИА Новости, что визит парламентской делегации в Россию, запланированный на февраль, отменили.
В димписсии отметили, что такое решение принял постоянный подкомитет по международным делам из-за того, что депутату Шурдсме не выдали визу.
Ранее газета Algemeen Dagblad сообщила, что Нидерланды отменили визит после того, как политик из партии "Демократы 66" Шурд Шурдсма (Sjoerd Sjoerdsma) попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.
О причинах запрета газета не сообщила.