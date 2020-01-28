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Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию
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РИА Новости

Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию

18:50 28.01.2020 (обновлено: 19:09 28.01.2020)
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© Фото : страница посольства Нидерландов в России в фейсбукеЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве
© Фото : страница посольства Нидерландов в России в фейсбуке
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Посольство Нидерландов подтвердило РИА Новости, что визит парламентской делегации в Россию, запланированный на февраль, отменили.
В димписсии отметили, что такое решение принял постоянный подкомитет по международным делам из-за того, что депутату Шурдсме не выдали визу.
Ранее газета Algemeen Dagblad сообщила, что Нидерланды отменили визит после того, как политик из партии "Демократы 66" Шурд Шурдсма (Sjoerd Sjoerdsma) попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.
О причинах запрета газета не сообщила.
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Фома Фомич
5980001
вот бяда то..
28 января, 19:11
skalin26
21390100
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