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Жители Уханя рассказали, что в больницах не хватает мест для пациентов
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РИА Новости

Жители Уханя рассказали, что в больницах не хватает мест для пациентов

18:52 28.01.2020
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители китайского Уханя, превратившегося в эпицентр распространения коронавируса нового типа, рассказывают, как в городе заболевают целые семьи, а в больницах не хватает средств диагностики и кроватей для пациентов.
В телефонном интервью РИА Новости 30-летняя Айрис Лю сообщила, что ее мать страдает легочным заболеванием с середины января. На прошлой неделе, 22 января, они были вынуждены отстоять восьмичасовую очередь в поликлинику для внутривенной инъекции.
Когда дочь и мать вернулись домой, было уже 11 часов вечера. В целях предосторожности пожилая женщина легла спать в отдельной комнате. Несмотря на меры профилактики, в эту ночь сильнейший приступ кашля начался у 61-летнего отца семейства.
"Проснувшись в два часа ночи от кашля моего отца, я поняла, как серьезно было его состояние, поскольку он кашлял, не переставая, до шести часов утра. Но я должна была идти в больницу, чтобы снова стоять в очереди с матерью", - описывает хронологию событий Лю.
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Когда здоровье матери после процедур улучшилось, Лю поняла, что отец, у которого уже развилась лихорадка, вероятнее всего, заразился коронавирусом. Они снова вернулись в Центральную поликлинику Уханя, и в девять часов вечера 23 января медики после обследования сообщили, что диагноз коронавируса весьма вероятен, но не может быть окончательно подтвержден из-за недостатка оборудования для специальных тестов.
Кроме того, в поликлинике не смогли госпитализировать больного мужчину, сославшись на недостаток кроватей. Лю все же смогла найти место для своего отца благодаря соцсетям, где ей посоветовали обратиться в больницу на окраине города.
Три дня назад симптомы лихорадки появились у самой Лю, а ее муж начал страдать от диареи. Лю объясняет, что в тот момент она не хотела идти в больницу, чтобы сохранить необходимые медицинские ресурсы для пациентов, которые находились в более тяжелом состоянии.
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По словам Лю, во всех клиниках Уханя дефицит оборудования для выявления коронавируса, диагноз которого бывает особо затруднен для членов одной семьи.
Отец Лю провел в карантине уже пять дней, но медики так и не смогли подтвердить, болен он пневмонией нового типа или нет, сказала девушка.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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