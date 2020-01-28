Жители Уханя рассказали, что в больницах не хватает мест для пациентов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Жители китайского Жители китайского Уханя , превратившегося в эпицентр распространения коронавируса нового типа, рассказывают, как в городе заболевают целые семьи, а в больницах не хватает средств диагностики и кроватей для пациентов.

В телефонном интервью РИА Новости 30-летняя Айрис Лю сообщила, что ее мать страдает легочным заболеванием с середины января. На прошлой неделе, 22 января, они были вынуждены отстоять восьмичасовую очередь в поликлинику для внутривенной инъекции.

Когда дочь и мать вернулись домой, было уже 11 часов вечера. В целях предосторожности пожилая женщина легла спать в отдельной комнате. Несмотря на меры профилактики, в эту ночь сильнейший приступ кашля начался у 61-летнего отца семейства.

"Проснувшись в два часа ночи от кашля моего отца, я поняла, как серьезно было его состояние, поскольку он кашлял, не переставая, до шести часов утра. Но я должна была идти в больницу, чтобы снова стоять в очереди с матерью", - описывает хронологию событий Лю.

Когда здоровье матери после процедур улучшилось, Лю поняла, что отец, у которого уже развилась лихорадка, вероятнее всего, заразился коронавирусом. Они снова вернулись в Центральную поликлинику Уханя, и в девять часов вечера 23 января медики после обследования сообщили, что диагноз коронавируса весьма вероятен, но не может быть окончательно подтвержден из-за недостатка оборудования для специальных тестов.

Кроме того, в поликлинике не смогли госпитализировать больного мужчину, сославшись на недостаток кроватей. Лю все же смогла найти место для своего отца благодаря соцсетям, где ей посоветовали обратиться в больницу на окраине города.

Три дня назад симптомы лихорадки появились у самой Лю, а ее муж начал страдать от диареи. Лю объясняет, что в тот момент она не хотела идти в больницу, чтобы сохранить необходимые медицинские ресурсы для пациентов, которые находились в более тяжелом состоянии.

По словам Лю, во всех клиниках Уханя дефицит оборудования для выявления коронавируса, диагноз которого бывает особо затруднен для членов одной семьи.

Отец Лю провел в карантине уже пять дней, но медики так и не смогли подтвердить, болен он пневмонией нового типа или нет, сказала девушка.