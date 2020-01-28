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Глава МИД Турции обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии
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РИА Новости

Глава МИД Турции обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии

18:46 28.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил во вторник командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в нарушении режима перемирия в стране.
"Путчист Хафтар продолжает нападать на мирных жителей, не считаясь ни с женщинами, ни с детьми. Его последняя атака – новое доказательство того, что он находится не на стороне мира, а на стороне войны. Военные бароны, которые бомбят собственный народ, не будут иметь места в будущем Ливии", - написал Чавушоглу в Twitter.
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
20 января, 20:36
ПНС опасается, что Хафтар нарушит договоренности конференции в Берлине
Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдога
20 января, 16:21
Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром
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Конференция по Ливии в БерлинеОбострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарМевлют ЧавушоглуТурцияВ мире
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