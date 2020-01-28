Глава МИД Турции обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии

Шестая по счету конференция по урегулированию в Ливии прошла 19 января в Берлине. На нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Участники берлинской конференции по Ливии обязались положить конец иностранному вмешательству в ливийский конфликт и поддержали эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, участники конференции призвали стороны конфликта заключить соглашение о постоянном прекращении огня.