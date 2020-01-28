Эксперт рассказал о важном шаге в развитии атомной энергетики России

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Начало работы энергоблока №4 Начало работы энергоблока №4 Белоярской АЭС с первой промышленной партией смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива означает, что российская атомная отрасль сделала очередной, и при этом очень важный шаг в освоении технологий, необходимых для развития атомной энергетики, считает главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров

В реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 БАЭС была загружена первая серийная партия промышленного МОКС-топлива, блок успешно возобновил работу после планового ремонта, ранее во вторник сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом". В серийном МОКС-топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.

"Мы нисколько не преувеличим, сказав, что это действительно историческое событие. Ведь реактор БН-800 нужен для демонстрации работы промышленного МОКС-топлива на основе реакторного плутония. И поэтому первая серийная партия этого топлива, которая начала работать в БН-800 - это очередной, но очень важный шаг российской атомной отрасли к замыканию ядерного топливного цикла", - сказал Уваров РИА Новости. "Следующий шаг - это полная загрузка активной зоны реактора БН-800 серийным МОКС-топливом, которая, как сообщалось, намечена на 2021 год", - добавил эксперт.

Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержала МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий Росатома — НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) и "Производственного объединения "Маяк" (Озерск, Челябинская область). Со временем реактор БН-800 должен быть полностью переведен на промышленное МОКС-топливо, которое производит предприятие Росатома "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край).

Первая серийная партия МОКС-топлива была изготовлена на ГХК и успешно прошла приемку в 2018 году. Промышленное производство МОКС-топлива для реактора БН-800 было построено на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли.