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Ядерные технологии
2020-01-28T18:47+0300
https://ria.ru/20200128/1563983439.html
Эксперт рассказал о важном шаге в развитии атомной энергетики России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155761/20/1557612023_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_d96966435d7ebe0e24ddcb6215a5070a.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о важном шаге в развитии атомной энергетики России

18:47 28.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБелоярская АЭС в Свердловской области
Белоярская АЭС в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Начало работы энергоблока №4 Белоярской АЭС с первой промышленной партией смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива означает, что российская атомная отрасль сделала очередной, и при этом очень важный шаг в освоении технологий, необходимых для развития атомной энергетики, считает главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.
В реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 БАЭС была загружена первая серийная партия промышленного МОКС-топлива, блок успешно возобновил работу после планового ремонта, ранее во вторник сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом". В серийном МОКС-топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.
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"Мы нисколько не преувеличим, сказав, что это действительно историческое событие. Ведь реактор БН-800 нужен для демонстрации работы промышленного МОКС-топлива на основе реакторного плутония. И поэтому первая серийная партия этого топлива, которая начала работать в БН-800 - это очередной, но очень важный шаг российской атомной отрасли к замыканию ядерного топливного цикла", - сказал Уваров РИА Новости. "Следующий шаг - это полная загрузка активной зоны реактора БН-800 серийным МОКС-топливом, которая, как сообщалось, намечена на 2021 год", - добавил эксперт.
Росатом осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
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Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива. При этом часть топливных сборок содержала МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий Росатома — НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) и "Производственного объединения "Маяк" (Озерск, Челябинская область). Со временем реактор БН-800 должен быть полностью переведен на промышленное МОКС-топливо, которое производит предприятие Росатома "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край).
Первая серийная партия МОКС-топлива была изготовлена на ГХК и успешно прошла приемку в 2018 году. Промышленное производство МОКС-топлива для реактора БН-800 было построено на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли.
Блок №4 БАЭС с реактором БН-800 стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200. Ранее сообщалось, что решение о строительстве пилотного блока БН-1200 также на Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов.
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Ядерные технологииАлександр УваровБелоярская АЭСРосатомСвердловская область
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