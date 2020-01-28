Адвокаты Винника рассчитывают на перенос слушания по мере пресечения

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокаты россиянина Александра Винника, на прошлой неделе вывезенного из Греции во Францию, считают, что назначенные на вечер вторника слушания по мере пресечения должны быть отложены.
"Перенос слушаний зависит от состояния здоровья и заключения врачей. Александр находится в трудном состоянии. С моей точки зрения, он должен быть готов к участию в судебном заседании, ему должно быть разъяснено, в чем он обвиняется, он должен понимать суть обвинений. Он должен быть готов высказаться самостоятельно об этом", - сказал адвокат Тимофей Мусатов.
Он отметил, что "в его (Винника) же собственных интересах пояснить и объяснить позицию, которая у него существует".
"Молчание в его случае будет трактоваться против него", - добавил защитник.
Говоря о состоянии здоровья Винника, Мусатов напомнил, что тот с 20 декабря держит голодовку, сильно потерял в весе. "Сегодня я померил температуру в камере, где он содержится, - она составила 16 градусов... Я опоздал на пресс-конференцию, так как побежал покупать ему тёплую одежду", - добавил адвокат.
26 января, 01:14Адвокат рассказала о новой встрече с Винником во Франции
Ранее сообщалось, что судья по свободам и заключению во вторник, 28 января, будет решать вопрос, касающийся предварительного заключения Винника. Мусатов отмечал, что, с учётом состояния здоровья россиянина эта процедура может состояться непосредственно в больнице. Адвокат отмечал, что в случае, если во Франции Виннику будут предъявлены обвинения, ему может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
В минувший четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в парижской больнице.