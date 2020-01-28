Адвокаты Винника рассчитывают на перенос слушания по мере пресечения

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокаты россиянина Адвокаты россиянина Александра Винника , на прошлой неделе вывезенного из Греции во Францию , считают, что назначенные на вечер вторника слушания по мере пресечения должны быть отложены.

"Перенос слушаний зависит от состояния здоровья и заключения врачей. Александр находится в трудном состоянии. С моей точки зрения, он должен быть готов к участию в судебном заседании, ему должно быть разъяснено, в чем он обвиняется, он должен понимать суть обвинений. Он должен быть готов высказаться самостоятельно об этом", - сказал адвокат Тимофей Мусатов.

Он отметил, что "в его (Винника) же собственных интересах пояснить и объяснить позицию, которая у него существует".

"Молчание в его случае будет трактоваться против него", - добавил защитник.

Говоря о состоянии здоровья Винника, Мусатов напомнил, что тот с 20 декабря держит голодовку, сильно потерял в весе. "Сегодня я померил температуру в камере, где он содержится, - она составила 16 градусов... Я опоздал на пресс-конференцию, так как побежал покупать ему тёплую одежду", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что судья по свободам и заключению во вторник, 28 января, будет решать вопрос, касающийся предварительного заключения Винника. Мусатов отмечал, что, с учётом состояния здоровья россиянина эта процедура может состояться непосредственно в больнице. Адвокат отмечал, что в случае, если во Франции Виннику будут предъявлены обвинения, ему может быть избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.