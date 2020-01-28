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СК возбудил дело об убийстве ростовского депутата и его жены
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РИА Новости

СК возбудил дело об убийстве ростовского депутата и его жены

18:41 28.01.2020 (обновлено: 22:07 28.01.2020)
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© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"Андрей Алабушев
Андрей Алабушев
© Фото : сайт Аграрного научного центра "Донской"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения тел депутата заксобрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте СК России.
Во вторник Законодательное собрание Ростовской области сообщило о трагической гибели депутата Алабушева и его супруги.
"Сегодня в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде, обнаружены тела депутата Законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы", — говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".
Координатор Московского городского отделения ЛДПР Борис Чернышов
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Следственный комитет РФРостовская областьРоссияПроисшествия
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Земля пухом. Нужно найти убийц и осудить, но только в рамках закона.
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Infectant
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