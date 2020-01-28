СК возбудил дело об убийстве ростовского депутата и его жены

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения тел депутата заксобрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте СК России.
Во вторник Законодательное собрание Ростовской области сообщило о трагической гибели депутата Алабушева и его супруги.
"Сегодня в частном домовладении, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде, обнаружены тела депутата Законодательного собрания Ростовской области и его супруги с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, у убитых имеются рубленые раны в области головы", — говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".
8 августа 2019, 23:40В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями