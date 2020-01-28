Отели во Вьетнаме предупредили туристов о вспышке коронавируса

НЯЧАНГ, 28 янв - РИА Новости. Отели курортного города Нячанг во Отели курортного города Нячанг во Вьетнаме распространили сообщение о вспышке коронавируса в Китае , призвав туристов не пренебрегать мерами безопасности в местах скопления людей.

В крупных отелях, как передает корреспондент РИА Новости, появились объявления с описанием мер предосторожности. Ранее сообщалось, что вирус был подтвержден у двоих туристов, бывавших в Нячанге

"Поскольку вспышка коронавируса сейчас в Китае, мы бы хотели проинформировать всех наших гостей: 1. Если вы плохо себя чувствуете, с высокой температурой, пожалуйста, незамедлительно сообщите об этом на стойке регистрации", - говорится в одном из таких предупреждений, которые развешаны в общих местах отеля и раздаются его гостям.

Среди рекомендаций - использование маски для лица, которые можно получиться на ресепшене, а также дезинфицирующего средство для рук перед едой.

"Это поможет всем нам внимательно относиться к распространению вируса", - говорится в объявлении. Памятка написана на вьетнамском, русском, корейском и китайском языках.

На улицах Нячанга можно встретить много туристов и местных жителей, которые используют защитные маски. Сотрудники магазинов предупреждают об опасности распространения вируса и рекомендуют приобрести и носить маски.

Жители города и туристы используют маски практические везде: на пляже, в магазинах и ресторанах, в общественном транспорте, в аэропорту.

Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме, еще два пока не подтверждены. По данным издание VnExpress, вирус обнаружили у 66-летнего Ли Дина и его 28-летнего сына Ли Цзычао.

Ли Дин прибыл в Ханой из Уханя 31 января, затем поехал в Нячанг, где к нему присоединился сын. Сообщается, что Ли Дин заболел 17 января, а Ли Цзычао - 20 января. Врачи предполагают, что из-за их поездок на такси, поезде и самолете они могли заразить других и распространить заболевание.

Кроме того, студент из Вьетнама, который учился в Ухане, и торговец на рынке на границе Вьетнама и Китая также были помещены на карантин. Однако результаты их анализов пока не известны.