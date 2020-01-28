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Россия и Молдавия договорились активизировать диалог на уровне МИД
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РИА Новости

Россия и Молдавия договорились активизировать диалог на уровне МИД

18:37 28.01.2020
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© Sputnik / Miroslav RotariПосол России в Молдавии Олег Васнецов
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдавии Олег Васнецов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой и посол РФ Олег Васнецов договорились активизировать диалог между странами на уровне министерств иностранных дел, сообщила пресс-служба молдавского МИД.
"Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой и посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов обсудили повестку двустороннего молдо-российского сотрудничества. Стороны договорились о необходимости активизации диалога между Молдавией и Российской Федерацией при помощи взаимных визитом министров иностранных дел обеих стран", - говорится в сообщении пресс-службы.
Во время встречи собеседники обменялись мнениями по широкому спектру проблем, касающихся молдо-российских отношений, в том числе из экономической и социально-гуманитарных областей.
Последняя встреча министров иностранных дел Молдавии и России прошла в декабре 2019 года в Братиславе на саммите ОБСЕ. Тогда же Чокой пригласил главу МИД Сергея Лаврова приехать в Кишинев.
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