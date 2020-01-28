Россия и Молдавия договорились активизировать диалог на уровне МИД

КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой и посол РФ Олег Васнецов договорились активизировать диалог между странами на уровне министерств иностранных дел, сообщила пресс-служба молдавского МИД.

"Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой и посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов обсудили повестку двустороннего молдо-российского сотрудничества. Стороны договорились о необходимости активизации диалога между Молдавией и Российской Федерацией при помощи взаимных визитом министров иностранных дел обеих стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время встречи собеседники обменялись мнениями по широкому спектру проблем, касающихся молдо-российских отношений, в том числе из экономической и социально-гуманитарных областей.