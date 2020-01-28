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Теплоснабжение
2020-01-28T18:32+0300
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Отбор проектов модернизации ТЭС на 2025 год составил 2,8 ГВт
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РИА Новости

Отбор проектов модернизации ТЭС на 2025 год составил 2,8 ГВт

18:32 28.01.2020
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Отбор проектов модернизации ТЭС на 2025 год по квоте правительственной комиссии РФ составил 2,8 ГВт, сообщил журналистам глава ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров.
"Квоту правительственную увеличили до 2,5 ГВт. По факту отобралось 2,8 ГВт, на это увеличилось", - сказал Быстров.
Для проектов, попавших в программу модернизации ТЭС, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. В рамках программы модернизации ТЭС по общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует в "ручном" режиме правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики.
В декабре 2019 года правительство РФ разрешило правкомиссии при отборе проектов на 2025 год увеличить квоту "ручного отбора" до 2,5 ГВт. При этом замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич говорил, что проекты на 2025 год будут отбираться по принципам, по которым отбирались проекты на общем конкурсе.
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
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ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФ
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