Российским портам рекомендовали усилить контроль из-за коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Минтранс РФ владеет информацией обо всех судах, ходивших из Китая в Россию и обратно, портам рекомендовано усилить контроль из-за коронавируса , сообщил журналистам замглавы ведомства Юрий Цветков в кулуарах Всероссийской конференции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

"Мы внимательно работаем, я имею в виду, министерство транспорта, внимательно работает и отслеживает эту ситуацию. Я говорю только с точки зрения моря. У нас через систему Portcall есть информация обо всех судах, которые заходили из Китая в Российскую Федерацию и из Российской Федерации в Китай, причем по видам флагов – под российским флагом, под иностранным флагом, под китайским, по количеству людей, по видам грузов. Соответствующие рекомендации даны на места, чтобы усилили (контроль - ред.)", - сказал Цветков.

Замминистра напомнил, что когда иностранное судно приходит в Российскую Федерацию, оно запрашивает "свободную практику", которая заключается в возможности производить грузовые операции, осуществлять сход экипажа на берег, в том числе в части карантина.

"Соответственно, создается комиссия, которая разрешает вход судна и работу в порту. Комиссия межведомственная, там не Минтранс головной, туда входят и пограничники, и таможня, и Россельхознадзор, и Росприроднадзор… Санэпидемстанция. ... Судно подает специальную декларацию о состоянии здоровья экипажа, она в числе прочих документов рассматривается. Поэтому эти вещи, как и по линии Минтранса, так и по линии наших коллег, отрабатываются и находятся, поверьте мне, в зоне самого пристального внимания", - добавил замглавы Минтранса.