Источник рассказал подробности гибели депутата ростовского заксобрания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева обнаружил его погибшим вместе с супругой, когда приехал за депутатом домой, чтобы отвезти на работу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Во вторник законодательное собрание Ростовской области сообщило о трагической гибели депутата Алабушева и его супруги.
"Андрей Васильевич приехал с работы домой на обед. Сказал водителю, через сколько его забрать. Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше", - рассказал собеседник агентства.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции "Единая Россия". Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И.Г. Калиниченко".
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