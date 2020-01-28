Источник рассказал подробности гибели депутата ростовского заксобрания

"Андрей Васильевич приехал с работы домой на обед. Сказал водителю, через сколько его забрать. Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше", - рассказал собеседник агентства.