"Штучные люди": СВР рассекретила выдающихся разведчиков-нелегалов

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Необычное событие в истории российской внешней разведки произошло во вторник — впервые публично озвучены имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности Необычное событие в истории российской внешней разведки произошло во вторник — впервые публично озвучены имена сразу семи отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России

Необычность произошедшего в том, что официальное обнародование имен разведчиков, работавших на нелегальном положении, происходит редко. Многие из них навсегда останутся засекреченными.

В свое время широко известными стали имена таких выдающихся нелегалов, как Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Наум Эйтингон, Николай Кузнецов, Александр Коротков, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый. За последние два десятка лет стали широко известны имена супругов Геворка и Гоар Вартанян, а также Алексея Козлова.

Директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" озвучил имена еще семи нелегалов, четырех из которых уже нет в живых.

Это Герой России полковник в отставке Юрий Анатольевич Шевченко (родился в 1939 году), Герой Советского Союза полковник в отставке Евгений Иванович Ким (1932-1998), Герой Советского Союза полковник в отставке Михаил Анатольевич Васенков (родился в 1942 году) и Герой России генерал-майор в отставке Виталий Вячеславович Нетыкса (1946-2011).

Кроме того, рассекречены имена вдовы Виталия Нетыксы, полковника в отставке Тамары Ивановны Нетыксы (родилась в 1949 году), а также отставных полковников Владимира Иосифовича Лохова (1924-2002) и Виталия Алексеевича Нуйкина (1939-1998).

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ РОДИНЕ

Разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны, — за этим коротким определением скрываются многие годы работы в трудных, подчас экстремальных условиях, сопряженных с большими рисками.

Разведчики-нелегалы — люди особого склада, особой нравственной закалки и твердости духа, говорил президент России Владимир Путин летом 2017 года, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки на торжественном мероприятии по случаю 95-летия Управления "С" (нелегальная разведка) СВР.

Всю свою жизнь разведчики-нелегалы посвящают Родине, многим жертвуют, ведут повседневную напряженную, кропотливую работу, в которой нет выходных и праздников, от многого отказываются, но отказываются во имя главного — служения Отечеству, подчеркивал глава государства.

"Это скромные люди, они не любят, когда их называют героями. Они говорят, что просто делают свое дело, "как учили", и добиваются результата. Но хочу подчеркнуть: наша страна, наши граждане должны знать, что в рядах российской разведки служат настоящие бойцы, мужественные и честные профессионалы. Мы гордимся ими", — отмечал Путин.

Ряд ныне рассекреченных разведчиков был "приоткрыт" чуть раньше — но без упоминаниях их имен. Практически все из того, что тогда можно было рассказать, вошло в многочисленные книги "дуайена" отечественной "разведывательной" журналистики, заместителя главного редактора "Российской газеты" Николая Долгополова.

"Это поистине великие, "штучные", единственные в своем роде люди", — сказал Долгополов РИА Новости.

"Главная сторона существования нелегала — это осознание, что его работа — подвижничество. Живешь для Родины — и не на словах. Это либо так, либо никак", — говорил один из героев этих книг, опытный разведчик-нелегал.

СЕКРЕТЫ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ

Рассекреченные сейчас разведчики добывали информацию о приоритетных планах Запада, в том числе сведения самой высокой степени секретности — об этом говорится в биографических данных нелегалов, опубликованных пресс-бюро СВР.

Так, Юрий Шевченко c 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности Cosmic.

"В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации", — говорится в биографической справке.

В 2001 году было принято решение о прекращении активной разведдеятельности Шевченко за рубежом и его переводе на работу в Центр.

Достигнутые им высокие результаты в работе отмечены государственными и ведомственными наградами: награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", многими медалями и юбилейными знаками.

Закрытым указом президента России Владимира Путина в мае 2017 года Юрию Шевченко было присвоено звание Героя России.

Евгений Ким в 1966 году в качестве разведчика-нелегала был выведен в страну со сложной агентурно-оперативной обстановкой.

"Зарекомендовал себя опытным работником, отличавшимся высоким профессионализмом, широким кругозором, хорошими аналитическими и организаторскими способностями", — говорится в справке.

В "особых условиях" работал до 1989 года. Успешно руководил созданной при его непосредственном участии автономной нелегальной резидентурой, имел на связи источники ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, "реализованные по высшей разметке". В работе в полной мере проявил смелость, решительность и хладнокровие, одновременно будучи человеком общительным, предприимчивым и находчивым, отмечает СВР.

За высокие результаты работы, мужество и героизм в 1987 году удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За отвагу", нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", другими ведомственными знаками и медалями.

Трагически погиб в Москве в результате ДТП в ноябре 1998 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

ЖЕНИТЬБА С САНКЦИИ ЦЕНТРА

Михаил Васенков находился на работе "в особых условиях" с 1975 года. Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, которая получила высокую оценку.

Как отмечается в справке, при выполнении заданий Службы Васенков неизменно демонстрировал выдержку, решительность, смелость, сочетавшиеся с осмотрительностью и осторожностью. Характеризовался как трудолюбивый, честный и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость.

"С санкции руководства Службы Васенков вступил в брак с иностранной гражданкой", — отмечается в справке.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, нагрудным знаком "За службу в разведке", многими ведомственными и юбилейными медалями.

В 2004 году в звании полковника был уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе. В 2010 году, находясь за рубежом, из-за предательства бывшего офицера российской разведки Александра Потеева был арестован американскими спецслужбами.

"Вел себя достойно, освобожден после двусторонних переговоров в результате обмена", — говорится в справке.

Виталий Нетыкса выполнял специальные задания "в особых условиях" в 1978-98 годах. Работал вместе с женой в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.

"Мужественно преодолевал трудности при решении оперативных задач. Обладая высокими профессиональными качествами, сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада", — сообщает СВР.

За достигнутые результаты в работе, проявленные при этом мужество и героизм в 2007 году закрытым указом президента РФ удостоен звания Героя России. Также награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Красной Звезды, нагрудным знаком "За службу в разведке", многочисленными ведомственными знаками и медалями. В июне 2011 года уволен с военной службы по достижении предельного возраста. Скончался 5 сентября 2011 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Его вдова Тамара Нетыкса "зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником", говорится в справке.

"Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе по связям с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации", — отмечает СВР.

Награждена орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За боевые заслуги", нагрудным знаком "За службу в разведке", а также юбилейными медалями.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ РЕЗИДЕНТ

Владимир Лохов "много и плодотворно трудился в качестве разведчика-нелегала в ряде стран Азии, Европы, Востока", рассказала СВР. При выполнении ответственных заданий Лохов посетил десятки государств этих регионов.

В августе 1963 года был нелегально выведен в одну из азиатских стран. "В результате проявленной инициативы и настойчивости Владимир Лохов в короткие сроки легализовался в стране назначения на длительное время и создал необходимые условия для ведения разведывательной работы с нелегальных позиций. В ноябре 1965 года на связь ему был передан ценный и надежный агент, с помощью которого со временем удалось сформировать эффективную агентурную сеть", — говорится в справке.

"Умелые действия при легализации позволили Владимиру Лохову в качестве нелегального резидента руководить указанной ценной агентурой и получать от нее актуальную документальную информацию", — отмечает СВР.

В 1973 году был выведен в Центр, работал в качестве "тренера-нелегала". Был награжден медалью "За боевые заслуги", нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности", орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени. Активно участвовал в ветеранском движении и воспитании молодого поколения оперативных работников внешней разведки. Умер в 2002 году, похоронен на Троекуровском кладбище.

ЗА МУЖЕМ — КАК ЗА СТЕНОЙ

Еще одним рассекреченным разведчиком стал Виталий Нуйкин, которого тоже, увы, уже нет в живых. Этот разведчик работал за рубежом вместе с женой Людмилой, которая была рассекречена осенью 2017-го.

До 1986 года Виталий и Людмила Нуйкины успешно решали "большой комплекс стоящих перед разведкой задач". "Разведчики-нелегалы трудились в государствах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни. Мужественно преодолевали все трудности", — говорится в справке.

"Обладая высокими профессиональными качествами, Виталий Нуйкин сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно-технической проблематике", — отмечает СВР.

В связи с предательством перебежчика Олега Гордиевского супруги Нуйкины были выведены на Родину и продолжили успешно трудиться в Центре.

За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество Виталий Нуйкин был награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, нагрудным знаком "За службу в разведке", многими ведомственными и юбилейными медалями. Скоропостижно скончался в феврале 1998 года.

Некоторые подробности работы этой семейной пары нелегалов Людмила Нуйкина в 2018 году рассказала в интервью РИА Новости. Например, у них с мужем был разработан специальный язык, на котором они друг другу сообщали информацию, в том числе предупреждали о возможной опасности.

Виталий Нуйкин находился рядом с супругой в роддоме, чтобы подстраховать жену во время родов, дабы та ненароком не закричала на родном языке, как радистка Кэт в киноэпопее "Семнадцать мгновений весны". Также Людмила Нуйкина рассказывала и о большой выдержке мужа, когда к ним стала проявлять интерес контрразведка той страны, где они работали.