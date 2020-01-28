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Теплоснабжение
2020-01-28T18:28+0300
https://ria.ru/20200128/1563982587.html
РЖД планируют продать акции ТГК-14
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РИА Новости

РЖД планируют продать акции ТГК-14

18:28 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива, сообщил на брифинге замглавы железнодорожной компании Андрей Старков.
РЖД принадлежат 39,8% ТГК-14, структурам НПФ "Благосостояние" - около 50%. Компания планировала и ранее продать актив. Старков в 2017 году сообщал, что РЖД не нашли покупателя на принадлежащие им 39,8% ТГК-14 и изучают другие варианты выхода из актива.
"Мы планируем из ТГК-14 выходить, сейчас идет переговорный процесс", - сказал Старков.
По его словам, РЖД покупали в свое время ТГК-14, потому что не было альтернативных дублирующих поставщиков электроэнергии для Восточного полигона.
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"Сейчас программа, которую проводит ФСК, "Россети" в этой части, абсолютно адекватна, там все обеспечено, поэтому для нас становится непрофильным, ищем точку выхода", - отметил замглавы РЖД.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входит семь ТЭЦ, два энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 650 МВт и тепловой мощностью 3,12 тысячи Гкал/ч.
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