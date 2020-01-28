МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. РЖД планируют продать акции ТГК-14 и ищут варианты реализации актива, сообщил на брифинге замглавы железнодорожной компании Андрей Старков.

РЖД принадлежат 39,8% ТГК-14, структурам НПФ "Благосостояние" - около 50%. Компания планировала и ранее продать актив. Старков в 2017 году сообщал, что РЖД не нашли покупателя на принадлежащие им 39,8% ТГК-14 и изучают другие варианты выхода из актива.

"Мы планируем из ТГК-14 выходить, сейчас идет переговорный процесс", - сказал Старков.

По его словам, РЖД покупали в свое время ТГК-14, потому что не было альтернативных дублирующих поставщиков электроэнергии для Восточного полигона.

"Сейчас программа, которую проводит ФСК, "Россети" в этой части, абсолютно адекватна, там все обеспечено, поэтому для нас становится непрофильным, ищем точку выхода", - отметил замглавы РЖД.