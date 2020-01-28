СГК до 2024 года закроет 28 неэкологичных котельных в Красноярске

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания ( . Сибирская генерирующая компания ( СГК ) до 2024 года планирует закрыть 28 неэкологичных котельных в Красноярске и перевести ее потребителей на мощности ТЭЦ, говорится в сообщении компании.

В 2019 году в Красноярске СГК заместила восемь котельных, в том числе семь угольных и одну мазутную, мощностями ТЭЦ. Неэкологичные котельные были закрыты в соответствии с федеральным проектом по оздоровлению атмосферы в крупных городах "Чистый воздух".

В планах компании до 2024 года закрыть еще 28 котельных и перевести их потребителей на мощности ТЭЦ в Красноярске, отмечается в сообщении.