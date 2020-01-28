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СГК до 2024 года закроет 28 неэкологичных котельных в Красноярске
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РИА Новости

СГК до 2024 года закроет 28 неэкологичных котельных в Красноярске

18:26 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города, Коммунальный мост
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) до 2024 года планирует закрыть 28 неэкологичных котельных в Красноярске и перевести ее потребителей на мощности ТЭЦ, говорится в сообщении компании.
В 2019 году в Красноярске СГК заместила восемь котельных, в том числе семь угольных и одну мазутную, мощностями ТЭЦ. Неэкологичные котельные были закрыты в соответствии с федеральным проектом по оздоровлению атмосферы в крупных городах "Чистый воздух".
В планах компании до 2024 года закрыть еще 28 котельных и перевести их потребителей на мощности ТЭЦ в Красноярске, отмечается в сообщении.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 19 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Принадлежащая холдингу Рефтинская ГРЭС (Свердловская область) на время переходного периода, связанного с покупкой станции, находится в эксплуатации у компании "Энел Россия".
Красноярск, виды города, Коммунальный мост
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