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Мосгорсуд в феврале проверит законность приговора Егору Жукову
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РИА Новости

Мосгорсуд в феврале проверит законность приговора Егору Жукову

18:22 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мосгорсуд 13 февраля проверит законность приговора, вынесенного студенту ВШЭ Егору Жукову, условно осужденному за призывы к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Кунцевского районного суда города Москвы в отношении Егора Жукова назначено на 13 февраля 14.45 в Мосгорсуде",- сказала собеседница агентства.
Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно, а также лишил его права "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", сроком на два года.
Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
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В сентябре Росфинмониторинг внес Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковУльяна СолоповаРосфинмониторингМосковский городской судВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваПроисшествия
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