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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2020-01-28T18:18+0300
https://ria.ru/20200128/1563982097.html
Глава Дагестана призвал чиновников работать честно и с полной отдачей
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РИА Новости

Глава Дагестана призвал чиновников работать честно и с полной отдачей

18:18 28.01.2020
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© Фото : пресс-служба главы и правительства ДагестанаГлава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
© Фото : пресс-служба главы и правительства Дагестана
МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости. Чиновники на местах должны работать честно и с полной отдачей, когда речь идет о реализации положений Послания президента России Федеральному Собранию и национальных проектов, заявил глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с представителями органов власти региона, комментируя назначение Юрия Чайки на пост полпреда президента РФ в СКФО.
Юрий Чайка, около 14 лет возглавлявший Генеральную прокуратуру, 22 января был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В понедельник в Пятигорске нового полпреда представили властям округа.
"В Пятигорске полпред обратил внимание на то, что сам работает честно и с полной отдачей, что требуется и от нас с вами. Также Юрий Чайка призвал обеспечить отслеживание каждой копейки в режиме реального времени. При таком подходе к работе будет полное взаимопонимание", - привели в пресс-службе главы и правительства Дагестана слова Васильева.
Глава региона выразил уверенность, что в части исполнения поручений полпреда контроль будет четким.
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"Наша работа в некоторых аспектах сейчас совпадает с тем, что делается на федеральном уровне. Например, мы активизировали работу по сбору транспортного налога. Ранее показатель сбора составлял менее 40%. Сейчас мы перешли за 50%. В среднем по России сбор транспортного налога составляет 70%. Наша задача – превзойти планку в 70% и продвинуться, насколько это возможно, к 100%", - сказал Васильев.
По его словам, за счет собранных налогов удалось обеспечить жителей республики, в том числе в высокогорных селах, водой, дорогами, общественными пространствами, школьными автобусами и автомобилями скорой помощи. В этой связи Васильев указал на необходимость постоянно разъяснять населению республики на что тратятся собранные налоги, добавили в пресс-службе.
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Республика ДагестанВладимир ВасилевЮрий Чайка
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