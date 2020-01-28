Глава Дагестана призвал чиновников работать честно и с полной отдачей

МАХАЧКАЛА, 28 янв – РИА Новости. Чиновники на местах должны работать честно и с полной отдачей, когда речь идет о реализации положений Послания президента России Федеральному Собранию и национальных проектов, заявил глава Дагестана . Чиновники на местах должны работать честно и с полной отдачей, когда речь идет о реализации положений Послания президента России Федеральному Собранию и национальных проектов, заявил глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с представителями органов власти региона, комментируя назначение Юрия Чайки на пост полпреда президента РФ в СКФО.

Юрий Чайка , около 14 лет возглавлявший Генеральную прокуратуру, 22 января был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. В понедельник в Пятигорске нового полпреда представили властям округа.

"В Пятигорске полпред обратил внимание на то, что сам работает честно и с полной отдачей, что требуется и от нас с вами. Также Юрий Чайка призвал обеспечить отслеживание каждой копейки в режиме реального времени. При таком подходе к работе будет полное взаимопонимание", - привели в пресс-службе главы и правительства Дагестана слова Васильева.

Глава региона выразил уверенность, что в части исполнения поручений полпреда контроль будет четким.

"Наша работа в некоторых аспектах сейчас совпадает с тем, что делается на федеральном уровне. Например, мы активизировали работу по сбору транспортного налога. Ранее показатель сбора составлял менее 40%. Сейчас мы перешли за 50%. В среднем по России сбор транспортного налога составляет 70%. Наша задача – превзойти планку в 70% и продвинуться, насколько это возможно, к 100%", - сказал Васильев.