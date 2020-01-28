Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T18:08+0300
https://ria.ru/20200128/1563981655.html
Помпео назвал возобновление боевых действий в Йемене недопустимым
https://cdn21.img.ria.ru/images/155947/17/1559471790_0:347:2730:1883_1036x0_80_0_0_297ce108cdc0462a33947db09acf6282.jpg
РИА Новости

Помпео назвал возобновление боевых действий в Йемене недопустимым

18:08 28.01.2020
280
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал недопустимым возобновление боевых действий в Йемене и призвал все стороны к сдержанности, говорится в распространенном во вторник заявлении главы госдепартамента.
"Правительство Соединенных Штатов обеспокоено возобновлением насилия в Йемене. За последние несколько недель усилия по деэскалации привели к значительному снижению боевых действий... Однако возобновление боевых действий неприемлемо и угрожает подорвать этот тяжело достигнутый прогресс", - приводятся в заявлении слова Помпео.
Михаил Богданов
Вчера, 17:52
Богданов обсудил с послом Йемена урегулирование ситуации в республике
По его словам, ситуацию могут также использовать в своих интересах террористические группировки.
"Мы призываем все стороны заботиться прежде всего о нуждах йеменского народа и немедленно вернуться к сдержанному поведению. Хуситы должны прекратить атаки на саудовскую территорию", - заявил госсекретарь США.
Ранее источник в органах власти йеменского города Таиз на юго-западе страны сообщил РИА Новости, что по меньшей мере три человека погибли, девять пострадали в результате обстрела повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) рынка в этом населенном пункте.
Йемен
20 декабря 2019, 01:51
Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
Хуситы пока не брали на себя ответственность за обстрел.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.
222022
Обсудить 2
Майк ПомпеоЙеменСШАВ мире
Рекомендуем
Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Йемена урегулирование ситуации в республике
Солдаты сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Тегеран, Иран
В Иране заявили, что не пойдут на переговоры с США
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии
Генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы
Турция пообещала ответить в случае угрозы ее пунктам в Идлибе
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории призвал Сербскую церковь к диалогу
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Британии оценили предложения Трампа по Ближнему Востоку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
План Трампа по Ближнему Востоку вызывает вопросы, заявил Маас
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине
Посол России в Молдавии Олег Васнецов
Россия и Молдавия договорились активизировать диалог на уровне МИД
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Главы ХАМАС и "Исламского джихада" встретятся с руководством Палестины
Сотрудники организации Белые каски в населенном пункте в сирийской провинции Идлиб
Правозащитник сообщил о прибытии в Идлиб "Белых касок"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния