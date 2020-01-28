Помпео назвал возобновление боевых действий в Йемене недопустимым

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал недопустимым возобновление боевых действий в Йемене и призвал все стороны к сдержанности, говорится в распространенном во вторник заявлении главы госдепартамента.
"Правительство Соединенных Штатов обеспокоено возобновлением насилия в Йемене. За последние несколько недель усилия по деэскалации привели к значительному снижению боевых действий... Однако возобновление боевых действий неприемлемо и угрожает подорвать этот тяжело достигнутый прогресс", - приводятся в заявлении слова Помпео.
По его словам, ситуацию могут также использовать в своих интересах террористические группировки.
"Мы призываем все стороны заботиться прежде всего о нуждах йеменского народа и немедленно вернуться к сдержанному поведению. Хуситы должны прекратить атаки на саудовскую территорию", - заявил госсекретарь США.
Ранее источник в органах власти йеменского города Таиз на юго-западе страны сообщил РИА Новости, что по меньшей мере три человека погибли, девять пострадали в результате обстрела повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) рынка в этом населенном пункте.
20 декабря 2019, 01:51Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
Хуситы пока не брали на себя ответственность за обстрел.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.