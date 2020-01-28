Помпео назвал возобновление боевых действий в Йемене недопустимым

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео назвал недопустимым возобновление боевых действий в Йемене и призвал все стороны к сдержанности, говорится в распространенном во вторник заявлении главы госдепартамента.

"Правительство Соединенных Штатов обеспокоено возобновлением насилия в Йемене. За последние несколько недель усилия по деэскалации привели к значительному снижению боевых действий... Однако возобновление боевых действий неприемлемо и угрожает подорвать этот тяжело достигнутый прогресс", - приводятся в заявлении слова Помпео.

По его словам, ситуацию могут также использовать в своих интересах террористические группировки.

"Мы призываем все стороны заботиться прежде всего о нуждах йеменского народа и немедленно вернуться к сдержанному поведению. Хуситы должны прекратить атаки на саудовскую территорию", - заявил госсекретарь США.

Ранее источник в органах власти йеменского города Таиз на юго-западе страны сообщил РИА Новости, что по меньшей мере три человека погибли, девять пострадали в результате обстрела повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) рынка в этом населенном пункте.

Хуситы пока не брали на себя ответственность за обстрел.