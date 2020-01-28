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Канцлер Австрии провел встречу с Арнольдом Шварценеггером в Вене
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РИА Новости

Канцлер Австрии провел встречу с Арнольдом Шварценеггером в Вене

18:04 28.01.2020
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© REUTERS / Leonhard FoegerКанцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления на заседании парламента
Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления на заседании парламента
© REUTERS / Leonhard Foeger
Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления на заседании парламента. Архивное фото
ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц во вторник провёл рабочую встречу с американским актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в ведомстве федерального канцлера.
По итогам Курц поблагодарил Шварценеггера за встречу, в ходе которой обсуждалась вопросы изменения климата. Австрийский канцлер ежегодно принимает Шварценеггера.
Арнольд Шварценеггер является основателем организации R20, которая ставит своей целью помощь региональным правительствам по всему миру в разработке экономических проектов, направленных на уменьшение углеродных выбросов.
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Новости - ЭкологияСебастьян КурцАрнольд ШварценеггерАвстрия
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