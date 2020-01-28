Канцлер Австрии провел встречу с Арнольдом Шварценеггером в Вене

ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц во вторник провёл рабочую встречу с американским актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла в ведомстве федерального канцлера.
По итогам Курц поблагодарил Шварценеггера за встречу, в ходе которой обсуждалась вопросы изменения климата. Австрийский канцлер ежегодно принимает Шварценеггера.
Арнольд Шварценеггер является основателем организации R20, которая ставит своей целью помощь региональным правительствам по всему миру в разработке экономических проектов, направленных на уменьшение углеродных выбросов.
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