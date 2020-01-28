Премьер Черногории призвал Сербскую церковь к диалогу

БЕЛГРАД, 28 янв – РИА Новости. Премьер Черногории Душко Маркович официальным письмом призвал митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия к переговорам по спорному закону о религиозных объединениях.
Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер в минувшую среду пообещал, что "храмы останутся верующим" и заявил о намерении вести диалог с руководством СПЦ в Черногории.
"Правительство готово приложить дополнительные усилия, чтобы православные граждане Черногории пошли одним общим путем. Для реализации этой сложной цели, требуется новое содержание отношений кабмина и митрополии Черногорско-Приморской, которое наряду с необходимым доверием предполагает и принятие на себя ответственности за наши нынешние роли", - цитирует правительство письмо Марковича.
"Пришло время и появилась возможность еще сильнее посвятить себя единству и строительству доверия, особенно внутри профессиональной конфессии, как наиболее многочисленной", - отметил глава черногорского кабмина.
Владыка Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти с власти. Вести переговоры, пока закон остается в силе, он многократно отказался. Позицию президента Черногории Мило Джукановича ранее также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви (СПЦ) опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Священный синод РПЦ призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.