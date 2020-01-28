Премьер Черногории призвал Сербскую церковь к диалогу

Каждые четверг и воскресенье в городах Черногории проходят массовые мирные шествия и молебны в защиту прав Сербской православной церкви от принятого парламентом закона о религиозных объединениях. Десятки тысяч верующих собираются на крестные ходы по всей стране. Черногорский премьер в минувшую среду пообещал, что "храмы останутся верующим" и заявил о намерении вести диалог с руководством СПЦ в Черногории

"Правительство готово приложить дополнительные усилия, чтобы православные граждане Черногории пошли одним общим путем. Для реализации этой сложной цели, требуется новое содержание отношений кабмина и митрополии Черногорско-Приморской, которое наряду с необходимым доверием предполагает и принятие на себя ответственности за наши нынешние роли", - цитирует правительство письмо Марковича.

"Пришло время и появилась возможность еще сильнее посвятить себя единству и строительству доверия, особенно внутри профессиональной конфессии, как наиболее многочисленной", - отметил глава черногорского кабмина.

Владыка Амфилохий ранее призвал руководство Черногории отозвать спорный закон о религиозных объединениях или уйти с власти. Вести переговоры, пока закон остается в силе, он многократно отказался. Позицию президента Черногории Мило Джукановича ранее также подвергли критике глава администрации сербского президента Никола Селакович и глава минобороны Александр Вулин.