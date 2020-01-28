Врио губернатора Севастополя оценил попадание в санкционный список ЕС

"Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России", – прокомментировал журналистам Развожаев данное решение.