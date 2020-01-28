Врио губернатора Севастополя оценил попадание в санкционный список ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что его не удивило попадание в санкционный список по Украине из-за выборов в Крыму.
Совет стран Евросоюза по общим делам без обсуждения принял решение добавить семерых человек в санкционный список по Украине ввиду выборов в Крыму в 2019 году, свидетельствуют материалы Совета. Санкции означают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе. В список попал и Развожаев.
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"Вообще, я думал, что я давно уже во всех возможных запретительных списках. Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России", – прокомментировал журналистам Развожаев данное решение.
По его мнению, политика запретов и ограничений наносит ущерб интересам бизнеса в странах Евросоюза. "Все, конечно, осознают упущенные выгоды, связанные с санкциями. Прекрасно всегда понимал, с чем связана работа в Севастополе и, как много раз говорил, с гордостью выполняю задачи, поставленные президентом", - добавил глава города.