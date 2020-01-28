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КС Испании попросил расследовать действия спикера парламента Каталонии
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РИА Новости

КС Испании попросил расследовать действия спикера парламента Каталонии

17:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкСпикер парламента Каталонии Роже Торрен и экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Спикер парламента Каталонии Роже Торрен и экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Спикер парламента Каталонии Роже Торрен и экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 28 янв - РИА Новости. Конституционный суд Испании обратился к прокуратуре с просьбой проверить действия председателя каталонского парламента Роже Торрена и установить, совершил ли он преступление неподчинения властям в связи с рассмотрением законодательным органом ряда резолюций.
"Пленум Конституционного суда единогласно принял решение запросить прокуратуру дать заключение и в случае необходимости потребовать привлечь к уголовной ответственности председателя парламента Каталонии Роже Торрена", - говорится в сообщении суда.
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В частности, суд просит прокуратуру выяснить, нарушил ли спикер законодательство, поставив на обсуждение и голосование регионального парламента ряд резолюций, в которых признаётся право на самоопределение автономного сообщества. Одна из резолюций - реакция парламента на приговор Верховного суда в отношении бывшего каталонского руководства в связи с проведением незаконного референдума о независимости.
Президиум парламента поставил ее на рассмотрение пленарного заседания, несмотря на то, что два ее пункта - о праве на самоопределение и осуждающий короля - КС признал до этого незаконными.
Кроме Торрена к уголовной ответственности могут быть привлечены первый заместитель спикера и первый секретарь президиума парламента.
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