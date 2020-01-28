КС Испании попросил расследовать действия спикера парламента Каталонии

МАДРИД, 28 янв - РИА Новости. Конституционный суд Испании обратился к прокуратуре с просьбой проверить действия председателя каталонского парламента Конституционный суд Испании обратился к прокуратуре с просьбой проверить действия председателя каталонского парламента Роже Торрена и установить, совершил ли он преступление неподчинения властям в связи с рассмотрением законодательным органом ряда резолюций.

"Пленум Конституционного суда единогласно принял решение запросить прокуратуру дать заключение и в случае необходимости потребовать привлечь к уголовной ответственности председателя парламента Каталонии Роже Торрена", - говорится в сообщении суда.

В частности, суд просит прокуратуру выяснить, нарушил ли спикер законодательство, поставив на обсуждение и голосование регионального парламента ряд резолюций, в которых признаётся право на самоопределение автономного сообщества. Одна из резолюций - реакция парламента на приговор Верховного суда в отношении бывшего каталонского руководства в связи с проведением незаконного референдума о независимости.

Президиум парламента поставил ее на рассмотрение пленарного заседания, несмотря на то, что два ее пункта - о праве на самоопределение и осуждающий короля - КС признал до этого незаконными.