Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Комитет Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным".

Он отверг обвинения в адрес России, что она не намерена соблюдать международные нормы.

Вопрос о ратификации полномочий обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.