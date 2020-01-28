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Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
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РИА Новости

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

17:44 28.01.2020 (обновлено: 22:07 28.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
27 января, 15:05
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Он отверг обвинения в адрес России, что она не намерена соблюдать международные нормы.
Вопрос о ратификации полномочий обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.
Владимир Путин в середине января в президентском послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию изменения, которые прямо гарантировали бы приоритет Основного закона в российском правовом пространстве.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
27 января, 15:02
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
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Обсудить 39
Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Да ну эту ПАСЕ куда подальше.
28 января, 17:51
Александр И
1383002650
С ПАСЕ «хорошо» а без него ещё лучше...
28 января, 18:18
VVVitaliy V
109410715
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