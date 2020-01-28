Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

СТРАСБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Накануне депутаты ассамблеи оспорили права представителей России из-за поправок в Конституцию, которые еще только обсуждаются. Толстой назвал это "несколько удивительным".
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Он отверг обвинения в адрес России, что она не намерена соблюдать международные нормы.
Вопрос о ратификации полномочий обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.
Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году, после чего Москва приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019-го права россиян были восстановлены в полном объеме.
Владимир Путин в середине января в президентском послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию изменения, которые прямо гарантировали бы приоритет Основного закона в российском правовом пространстве.
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