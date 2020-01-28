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Грушко обсудил с послом Армении вопросы общеевропейской повестки дня
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РИА Новости

Грушко обсудил с послом Армении вопросы общеевропейской повестки дня

17:42 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума "Примаковские чтения". 11 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном вопросы общеевропейской повестки дня, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы обсуждены некоторые вопросы общеевропейской повестки дня, представляющие взаимный интерес. Подтверждена обоюдная заинтересованность в тесном взаимодействии на региональных и общеевропейских площадках, включая ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
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Вардан ТоганянМИД РФАлександр ГрушкоРоссияАрменияВ мире
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