Грушко обсудил с послом Армении вопросы общеевропейской повестки дня

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко обсудил с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном вопросы общеевропейской повестки дня, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы обсуждены некоторые вопросы общеевропейской повестки дня, представляющие взаимный интерес. Подтверждена обоюдная заинтересованность в тесном взаимодействии на региональных и общеевропейских площадках, включая ОБСЕ", - отмечается в сообщении.
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