В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 120 миллиметров по району населенного пункта Березовское в самопровозглашенной Украинские силовики открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 120 миллиметров по району населенного пункта Березовское в самопровозглашенной Луганской народной республике , заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.

"Сегодня в 15.15 (совпадает с мск) боевики 93 бригады ВСУ подвергли обстрелу из 120 миллиметрового миномета район населенного пункта Березовское, выпустив семь мин", - заявил Осадчий.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики пытаются сорвать процесс мирного урегулирования конфликта перед заседанием контактной группы в Минске, запланированным на 29 января. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.