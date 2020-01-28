В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из запрещенного минскими договоренностями миномета калибром 120 миллиметров по району населенного пункта Березовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.
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"Сегодня в 15.15 (совпадает с мск) боевики 93 бригады ВСУ подвергли обстрелу из 120 миллиметрового миномета район населенного пункта Березовское, выпустив семь мин", - заявил Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики пытаются сорвать процесс мирного урегулирования конфликта перед заседанием контактной группы в Минске, запланированным на 29 января. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.