В Адыгее госпитализировали вернувшуюся из Китая женщину

КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Женщина, вернувшаяся из Китая, госпитализирована в Адыгее с симптомами ОРВИ и находится под наблюдением, сообщили РИА Новости в республиканском управлении Роспотребнадзора.
"Коронавируса у нас нет. Человек, которого у нас госпитализировали, - он всего лишь с симптомами ОРВИ. Лабораторные исследования взяты. Пока человек под наблюдением… Она вернулась из Китая", - сообщила заместитель руководителя управления Саида Бгуашева.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4 515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.