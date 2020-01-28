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В Адыгее госпитализировали вернувшуюся из Китая женщину
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РИА Новости

В Адыгее госпитализировали вернувшуюся из Китая женщину

17:41 28.01.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 янв - РИА Новости. Женщина, вернувшаяся из Китая, госпитализирована в Адыгее с симптомами ОРВИ и находится под наблюдением, сообщили РИА Новости в республиканском управлении Роспотребнадзора.
"Коронавируса у нас нет. Человек, которого у нас госпитализировали, - он всего лишь с симптомами ОРВИ. Лабораторные исследования взяты. Пока человек под наблюдением… Она вернулась из Китая", - сообщила заместитель руководителя управления Саида Бгуашева.
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