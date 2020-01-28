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Тульские общественники обсудили поправки в Конституцию
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РИА Новости

Тульские общественники обсудили поправки в Конституцию

17:36 28.01.2020 (обновлено: 17:39 28.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМодератор, руководитель региональной редакции РИА Новости Юлия Оглоблина на тематическом треке "Технологии для городов" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2019"
Модератор, руководитель региональной редакции РИА Новости Юлия Оглоблина на тематическом треке Технологии для городов в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Модератор, руководитель региональной редакции РИА Новости Юлия Оглоблина на тематическом треке "Технологии для городов" в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2019" . Архивное фото
БРЯНСК, 28 янв - РИА Новости. Участники обсуждения в Тульской области поправки в Конституцию РФ высказались за усиление роли муниципалитетов, а также за отсутствие иностранного гражданства у членов семей высших должностных лиц, рассказала РИА Новости председатель Центрального Совета Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Юлия Оглоблина.
Обсуждение поправки в основной закон государства прошло во вторник в зале приемов тульского правительства. В нем приняли участие различные общественные организаций, НКО, представители ОНФ и другие жители Тульской области с активной жизненной позицией, отметила Оглоблина.

"В части предложений президента об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство для руководящих лиц страны было предложение (применять это требование – ред.) не только к руководителям, но и к их семьям", - сказала Оглоблина.

Кроме того, по ее словам, были предложения распространить эту норму и на руководителей субъектов.
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В ходе обсуждения прозвучали также предложения, касающиеся усиления роли муниципальной власти, а также перераспределения собираемых в регионе налогов в местные бюджеты.
Юристы в составе рабочей группы сформулируют эти предложения более четко, после чего они будут оформлены протокольным решением и переданы на дальнейшее рассмотрение, добавила Оглоблина.
Госдума на пленарном заседании в минувший четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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