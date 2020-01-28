Тульские общественники обсудили поправки в Конституцию

БРЯНСК, 28 янв - РИА Новости. Участники обсуждения в Участники обсуждения в Тульской области поправки в Конституцию РФ высказались за усиление роли муниципалитетов, а также за отсутствие иностранного гражданства у членов семей высших должностных лиц, рассказала РИА Новости председатель Центрального Совета Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Юлия Оглоблина.

Обсуждение поправки в основной закон государства прошло во вторник в зале приемов тульского правительства. В нем приняли участие различные общественные организаций, НКО, представители ОНФ и другие жители Тульской области с активной жизненной позицией, отметила Оглоблина.

"В части предложений президента об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство для руководящих лиц страны было предложение (применять это требование – ред.) не только к руководителям, но и к их семьям", - сказала Оглоблина.

Кроме того, по ее словам, были предложения распространить эту норму и на руководителей субъектов.

В ходе обсуждения прозвучали также предложения, касающиеся усиления роли муниципальной власти, а также перераспределения собираемых в регионе налогов в местные бюджеты.

Юристы в составе рабочей группы сформулируют эти предложения более четко, после чего они будут оформлены протокольным решением и переданы на дальнейшее рассмотрение, добавила Оглоблина.