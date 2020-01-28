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СПЧ создаст свою рабочую группу для обсуждения поправок в Конституцию
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РИА Новости

СПЧ создаст свою рабочую группу для обсуждения поправок в Конституцию

17:31 28.01.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) создаст свою рабочую группу, которая проведет экспертизу законопроекта о поправке в Конституцию в ближайшие дни, сообщил РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев.
"Будет создана рабочая группа, которая вместе с теми членами Совета, кто заинтересован в таком анализе, в ближайшие дни такую работу проведет и предъявит ее рабочей группе по поправкам в конституцию через тех членов Совета, которые входят в ее состав, их четверо. Наши коллеги, члены рабочей группы, приняли активное участие в сегодняшнем обсуждении и готовы быть мостиком между Советом по правам человека и этой рабочей группой (по поправкам в конституцию)", - сказал РИА Новости Фадеев.
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По его словам, Совет должен, в соответствии с его положением, провести экспертизу поправок, предложенных президентом и которые уже приняты Госдумой в первом чтении. "Эта экспертиза должна быть сфокусирована на собственных правах и свободах человека - есть ли какие-то риски в предлагаемых поправках, которые негативным образом скажутся на правах и свободах. Если такие риски будут выявлены - что можно изменить в этом законопроекте, чтобы такие риски устранить. То есть Совет рассматривает конституционные поправки в этом конкретном свете", - пояснил глава СПЧ.
"Принятие поправок идет в жестком режиме, оперативном, и здесь у нас не так много времени, чтобы выразить свои экспертные соображения", - отметил он.
Также Фадеев добавил, что мониторинговая рабочая группа Совета по наблюдению на выборах будет следить за тем, как проходит голосование по внесению поправок.
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Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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