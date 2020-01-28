СПЧ создаст свою рабочую группу для обсуждения поправок в Конституцию

"Будет создана рабочая группа, которая вместе с теми членами Совета, кто заинтересован в таком анализе, в ближайшие дни такую работу проведет и предъявит ее рабочей группе по поправкам в конституцию через тех членов Совета, которые входят в ее состав, их четверо. Наши коллеги, члены рабочей группы, приняли активное участие в сегодняшнем обсуждении и готовы быть мостиком между Советом по правам человека и этой рабочей группой (по поправкам в конституцию)", - сказал РИА Новости Фадеев.

По его словам, Совет должен, в соответствии с его положением, провести экспертизу поправок, предложенных президентом и которые уже приняты Госдумой в первом чтении. "Эта экспертиза должна быть сфокусирована на собственных правах и свободах человека - есть ли какие-то риски в предлагаемых поправках, которые негативным образом скажутся на правах и свободах. Если такие риски будут выявлены - что можно изменить в этом законопроекте, чтобы такие риски устранить. То есть Совет рассматривает конституционные поправки в этом конкретном свете", - пояснил глава СПЧ.

"Принятие поправок идет в жестком режиме, оперативном, и здесь у нас не так много времени, чтобы выразить свои экспертные соображения", - отметил он.

Также Фадеев добавил, что мониторинговая рабочая группа Совета по наблюдению на выборах будет следить за тем, как проходит голосование по внесению поправок.